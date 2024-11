Se reúne Evelyn Salgado con el auditor del Estado

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda se reunió hoy con el auditor superior del Estado, Marcos Cesar Paris Peralta, y coincidieron en transparentar cada peso del presupuesto en favor de la ciudadanía.

En el encuentro se destacó la importancia de una correcta fiscalización, que permita garantizar que cada peso del dinero público sea aplicado con honestidad, transparencia y eficiencia en beneficio de la población.

Ambos funcionarios coincidieron en el compromiso de fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y el buen uso de los recursos públicos.

Lee también: Visita Evelyn Salgado la Sierra de Chilpancingo

“La prioridad de mi gobierno es fortalecer las estrategias de fiscalización, para garantizar que cada peso del presupuesto sea destinado en beneficio de las y los guerrerenses”, escribió Evelyn Salgado en sus redes sociales.

Cabe recordar que en mayo de 2024, la gobernadora entregó el acuse de recepción de la Cuenta Pública 2023 y el estatus del proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2022.

“Este gobierno no tolera la corrupción ni la impunidad, trátese de quien se trate. Ese es un mensaje que he dado desde el inicio y será así hasta el final; no se tolerará el uso indebido de los recursos que son del pueblo”, expresó en su intervención durante su visita en la Auditoría Superior del Estado en Chilpancingo.