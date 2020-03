Se reforzará vigilancia policiaca en entrega de recursos de programas sociales: Amílcar Sandoval

El delegado federal del gobierno de México en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, informó que se reforzarán la vigilancia policiaca durante los operativos de pagos de los programas sociales en los 81 municipios de la entidad para evitar asaltos a los beneficiarios.

Amílcar Sandoval, reiteró que durante la entrega de los recursos hay brigadas médicas participando para revisar a los ciudadanos y se aplica la sana distancia como medida preventiva ante el coronavirus y evitar el contacto directo.

“Estamos reforzando la seguridad a la hora de los operativos para evitar que haya robos a los beneficiarios, nos estará apoyando la Policía Estatal y la Guardia Nacional, también estamos dando sana distancia y con brigadas médicas para atender a la población con síntomas de enfermedades respiratorias”, expresó.

El funcionario federal, pidió a los adultos mayores y personas con discapacidad no acudir al operativo si no fueron convocados previamente porque no aparecerán en las listas de pago, así como si presentan síntomas de gripe, tos, fiebre o problemas respiratorios, en esos casos pueden enviar a un familiar que tengan registrado de apoyo.

Detalló que, el adelanto de los pagos que comenzó el pasado jueves ha sido una instrucción del presidente, Andrés Manuel López Obrador, para que estos sectores puedan tener algunos recursos y enfrentar la crisis que se vive en todo el país por el COVID – 19, y la cuarentena que están aplicando miles de familias que permanecen sin trabajar en sus hogares.