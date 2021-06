¿Se puede o no se puede ingerir alcohol después de la vacuna anticovid? esto dice la SSA

El secretario de salud de Guerrero, Carlos de la Peña Pintos rompió el mito y afirmó que “se pueden tomar” bebidas alcohólicas y comer cualquier alimento, pero “con moderación” después de haber sido inoculado contra el Covid-19.

En conferencia de prensa tras la actualización de contagios de Coronavirus en la entidad, el funcionario estatal fue cuestionado respecto a las distintas versiones que dan los médicos a quienes acuden a vacunarse contra el virus.

Al respecto, el titular de salud aseguró que no han recibido de las autoridades federales una contraindicación con relación a si no se puede tomar después de recibir el biológico.

“La gente puede alimentarse e ingerir alcohol, o sea bebidas, todo siempre con moderación, desde luego, sí, cualquier exceso no es correcto, de tal manera que no hay ningún problema, no hay algo que nos indique a nosotros que contraindique después de la vacunación la ingesta de alcohol”, mencionó.

Por otro lado, el secretario de salud dio a conocer que en el estado se tienen 43 nuevos casos en las últimas 24 horas y dijo que la incidencia de casos activos registra 198 en municipios del estado.

Señaló que tanto en camas ocupadas como en pacientes intubados por la pandemia, en la entidad se está por debajo de la media nacional y señaló que se tiene estabilidad en el estado donde se tiene una meseta a la baja.

Respecto al número de contagios en la entidad, se informó que suman 41 mil 711 y 4 mil 553 defunciones, tres más en comparación de los datos aportados ayer que fueron 4 mil 550.