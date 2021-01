Se perdió contacto con algunos alumnos en regreso a clases: Rosario Beltrán

En este regreso a clases se perdió contacto con algunos alumnos, admitió el delegado de los Servicios Educativos de la Región Acapulco-Coyuca, Mario Rosario Beltrán, por lo que confirmó que se inició su búsqueda para que no pierdan el ciclo escolar 2020-2021.

El funcionario de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), explicó que después del receso por las fiestas decembrinas, en este regreso a clases ha recibido reportes de maestros que se perdió contacto con un buen número de alumnos. Estado Pese a Semáforo Naranja, citan a alumnos para actividades presenciales

"No te puedo dar una cifra de los estudiantes que no han tenido contacto con sus maestros, porque se está en proceso de la recopilación de datos, pero de esto ya tiene conocimiento la SEG y nos ha instruido que los busquemos", dijo.

El delegado Rosario Beltrán, refirió que están conscientes que debido a la pandemia del Covid-19, se han complicado las cosas y esto los ha obligado a continuar con el modelo educativo a distancia, porque no existen condiciones para regresar a las escuelas y dar clases presenciales.

Debido a esto, la comunicación con los estudiantes se da a través de los dispositivos móviles y las plataformas digitales, en algunos casos es por medio de los padres de familia, fue cuando se detectó el ausentismo de un grupo de educandos.

Aclaró, que por la crisis sanitaria hay una indicación de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de no reprobar a ningún alumno, pero esto no debe ser causa para que no tomen las clases virtuales que se ofrecen a través de la barra programática que se imparten por televisión.

Por lo que ha dado instrucciones a todo el personal docente, para que se avoque a localizar a los faltistas que no se incorporaron a clases y ponerlos al corriente con el plan de estudios.