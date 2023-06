Se niegan a reconstruir secundaria en el centro de Chilpancingo

Directivos de la Secundaria "Raymundo Abarca Alarcón" de Chilpancingo denunciaron que el Instituto Guerrerenses de la Infraestructura Física Educativa (IGIFE) se niegan a reconstruir un edificio que dos veces ha sido dictaminado como zona de alto riesgo e inhabitable.

La dependencia pretende hacer una reparación del edificio que se está hundiendo y por ello las paredes se agrietan.

El director del plantel, Benito Ángel García, denunció que desde hace 4 años que se detectaron las primeras fisuras y asentamientos solicitaron a protección Civil del estado que realizara un dictamen técnico sobre la situación del inmueble y estableció que éste es inhabitable por el deterioro que actualmente presenta.

El edificio actualmente tiene 62 años de que fue construido y ha sobrepasado por mucho su vida útil, a pesar de que no le han dado el mantenimiento correcto, “hace 4 o 5 años hicieron una rehabilitación en la que se revocó el inmueble, se pintó y se detalló, pero las estructuras no han sido reparadas y ya no están en buenas condiciones".

Indicó que como autoridades del plantel decidieron evacuar los terceros grados que ahí funcionaban y a los alumnos se les instaló en laboratorios y talleres aunque están incómodos porque son bancos en los que están sentados y no en las butacas tradicionales.

“Por el momento lo que buscamos es darles un espacio seguro y aquí sus vidas corren peligro porque este edificio podría colapsarse”.

Finalmente anunció que los padres de familia han acordado que realizarán bloqueos en los próximos días para exigir atención, porque a pesar de que han cubierto todos los formalismos para pedir que se reconstruya el inmueble, las autoridades no han dado respuesta a su demanda de tener un edificio adecuado para que los jóvenes tomen clases.

Grietas en las paredes./ Foto: Abel Miranda | El Sol de Acapulco

“Nosotros hemos realizado todas las gestiones para que el edificio se reconstruya, pero no hay atención y no podemos seguir esperando hasta que el inmueble colapse”.

En el edificio de la Raymundo Abarca Alarcón trabajan tres instituciones educativas de nivel secundaria, en horario Matutino, Vespertino y Nocturno, en total por las tres atienden a más de mil 500 alumnos.

La institución se encuentra en la avenida Ignacio Ramírez del Centro de la ciudad y es una de escuelas de mayor tradición en la capital.