Se manifiestan en Chilpancingo trabajadores eventuales de la Salud

Trabajadores eventuales de la Secretaría de Salud se manifestaron en Chilpancingo para demandar al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que cumpla con el compromiso de darles certeza laboral y convierta en plazas los contratos que actualmente han firmado cada 5 meses, como parte de la protesta trataron de cerrar los accesos del palacio de gobierno, pero esto fue impedido por elementos de la Policía Estatal, con quienes estuvieron a punto de la confrontación.

Los trabajadores de salud exigieron públicamente que se dé respuesta a su demanda de regularizar su situación laboral ya que actualmente son personal llamado eventual o de contrato que no cuenta con las mínimas prestaciones de ley, que perciben salarios de sólo dos mil 800 pesos quincenales y cada cinco meses y medio el contrato se acaba a fin de que no se genere antigüedad.

Durante la última gira de trabajo que realizó por Guerrero el presidente Andrés Manuel López Obrador, los trabajadores eventuales se manifestaron y él ofreció que se les va a regularizar su situación, pues los reconoció como héroes que han trabajado para afrontar la pandemia de la covid-19, sin embargo hasta el momento no se ha iniciado ningún proceso para entregarles plazas o una formalización laboral.

Los quejosos son trabajadores del área de vacunación, vectores y diversas áreas de lo que antes fue el Seguro Popular, entre ellos se tiene empleados que han prestado servicio por más de 14 años y no se les ha reconocido la labor prestada.

La marcha inició en la glorieta del parque Margarita Maza de Juárez, avanzó por los carriles centrales del bulevar Vicente Guerrero y llegó hasta el palacio de gobierno donde pretendían cerrar todos los accesos pero la policía antimotín les impidió tomar la puerta frente a la tienda soriana.

"Así recibe a sus héroes el gobierno de Héctor Astudillo, así trata quienes todos los días arriesgan su vida para salvar la de otros, a quienes con un salario tres veces menor que el de un policía van hasta los lugares más alejados a llevar esperanza de vida", indicó una de las trabajadoras frente a los antimotines que les impidieron el paso.

Los manifestantes rechazaron sentarse en una mesa de trabajo con el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, pues indicaron que con él ya se ha superado la negociación, ya que él les ha respondido en todo momento que su demanda no es posible atenderla en el estado y que simplemente no hay dinero para su contratación, además de que menospreció su trabajo y les respondió que ni siquiera deberían ser contratados y que lo que hacen no es necesario.