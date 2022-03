Se irán malos policías y les fincarán acción penal

La Fiscalía General de Guerrero reveló que realiza un mapeo de los principales delitos que se comenten en Acapulco para lanzar operativos y acciones que den resultados contra la inseguridad.

El vice fiscal de Atención y Seguimiento de la Fiscalía en el estado, Ramón Celaya Gamboa al reunirse con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CEE), les dio a conocer que este mapa del delito se hace por zona, colonia, hora e incluso donde se están cometiendo los principales delitos y que son en las plazas más complicadas.

Explicó el funcionario estatal que se esta manera se puede garantizar operativos y acciones que sean eficaces.

Señaló que una de las grandes críticas que se ha hecho a nivel nacional de los patrullajes masivos es precisamente eso, que se lanzan sin ninguna línea o directriz a cerca de que objetivo, que zona o que cuadrantes se tiene que patrullar.

Advirtió que sino se hace trabajos de inteligencia en Acapulco, en Guerrero o en cualquier otro parte del país, los patrullajes masivos no tiene razón de ser.

“Nosotros estamos mapeando específicamente los delitos por zona, por hora, por frecuencia porque ahí vamos a saber. Entre los distintos modelos de operación policial que existen en el mundo y que se ha implementado en algunas partes de

México y en esas partes del país es la Policía orientada a la solución de problema y este modelo si sirve. Pero sirve cuando se identifica en un mapa de calor dónde está la problemática”, precisó.

Insistió que si se identifica perfectamente la zona delictiva en “un mapa de calor” se puede saber dónde se tiene que intervenir específicamente para lanzar cateos, de tener objetivos y poder dar un resultado del combate a la criminalidad.

Por otra parte, el vice fiscal Ramón Celaya aseguró que se está desarticulando y deteniendo a los policías corruptos. “Hemos hecho y hemos iniciado la depuración, sabemos que existen malos elementos y los vamos a detectar y los vamos a correr”.

“No tenemos miedo, no tenemos ningún tipo de interés en proteger a nadie y no lo vamos a hacer si ustedes saben de algún policía o un agente del ministerio público corrupto que esté ahí tratando de seguir cometiendo alguna actividad delictiva acérquese a nosotros porque lo vamos a resolver no lo vamos a tolerar”.

Señaló que se está a favor de los policías honesto que cumple con su tarea y están comprometidos con la ciudadanía con su trabajo y que no esté comprometido con los criminales.

“Todos los malos elementos, ya sean policías o agentes del ministerio público serán separados de la corporación y serán dados de baja, Y se van a presentar las correspondientes denuncias en caso de que así proceda. De esta manera no fomentamos la impunidad en la manera de qué nada más sean despedidos o separados, sino que aquel elemento que tenga alguna responsabilidad penal o administrativa así va a hacer”, insistió.