Se cumplen 5 meses del asesinato del normalista Yanqui Khotan

Al cumplirse cinco meses del asesinato extrajudicial del normalista de Aytozinapa Yanki Kothan Gómez Peralta, sus compañeros de escuela y familiares realizaron un mitin en el sitio donde fue atacado por elementos de la policía estatal, ahí se demandó justicia, reparación del daño y garantía de no repetición.

Alrededor de las 10 de la mañana medio centenar de estudiantes normalistas arribaron al crucero de la colonia Cuitláhuac para realizar el acto conmemorativo del asesinato del normalista que fue detenido por elementos del grupo Centauro de la policía estatal presuntamente por viajar en una camioneta tipo Nissan con reporte de robo.

Se presume que el estudiante no hizo caso a los policías y fue entonces que se generó la situación ríspida y un disparo en la cabeza acabó con la vida del normalista, que había venido a Chilpancingo a esperar a estudiantes mujeres de la normal de Morelos que venían a un baile conmemorativo del aniversario de Ayotzinapa.

Durante el mitin de este 7 de agosto, la madre del normalista asesinado, comento que ya son cinco meses del asesinato de su hijo y después de todo este tiempo siguen pidiendo justicia.

Los compañeros de escuela y familiares de Yanki Kothan realizaron un mitin en el sitio donde fue atacado por elementos de la policía estatal. /Foto: Abel Miranda | El Sol de Acapulco

Expresó que en el mes de septiembre se estarán cumpliendo 10 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, por los que tampoco se ha hecho justicia y ni siquiera se sabe que pasó con estos jóvenes.

Declaró que esperan en Dios y en la justicia que los aparezcan, para que sus padres ya no estén en tanta agonía, "Cómo yo, a mí me tocó, pero gracias a dios tengo su cuerpo de mi hijo, dónde irle a dejar una flor, pero ellos, no saben si viven o están muertos".

Reprochó al gobierno, el no saber la agonía que es perder a un hijo y les pidió tener conciencia para que la justicia tanto de su hijo como de los 43 desaparecidos se cumpla.

El acto duro aproximadamente 20 minutos, el cual finalizaron entonando el himno "venceremos" para después subir a los autobuses y marcharse del lugar.