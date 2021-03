Se compromete Mario Moreno a vacunar a todos los guerrerenses

TAXCO, Gro.- Tras expresar que será su prioridad el tema de la salud, el candidato a gobernador de la alianza “Va por Guerrero”, integrada por el PRI y PRD, Mario Moreno Arcos, comprometió aquí que su gobierno vacunará a toda la población de Guerrero contra el Covid-19, con o sin la ayuda de la administración federal.

“Cuando hay pandemia, este asunto se convierte en prioridad. Si tenemos la ayuda del gobierno federal, bienvenida, si no, buscaremos hacerlo nosotros”, dijo durante un encuentro con medios de comunicación de esta ciudad platera. Estado Pide Marcial Rodríguez paciencia a militantes y simpatizantes de Morena

Explicó que iniciará acciones inmediatas para reactivar la economía guerrerense, a través de la autorización de créditos a micro y pequeñas empresas, que son las más afectadas por la emergencia.

“Necesitamos recuperar los empleos y reactivar la economía con crédito. Sé que es difícil y que no hay recursos, pero sé también que con mi experiencia puedo hacerlo”, enfatizó.

En torno a la guerra sucia en redes sociales lanzada en su contra por presuntos vínculos con la delincuencia, Moreno Arcos aseguró que la honestidad y transparencia en su actuar, le permiten recorrer el estado con tranquilidad : “los ataques no me perjudican en lo absoluto porque no le debo nada a nadie”.

Sobre las estructuras del PRI y del PRD, aseguró lo están arropando con arrojo en una alianza con que cuenta con el mejor proyecto, mismo que encabeza por el futuro de Guerrero, con el objetivo de no perder identidad de los dos partidos y para que no haya voto cruzado.

Reiteró ser un hombre de palabra y que sabrá cumplir cada compromiso que está firmando por toda la entidad, especialmente con las mujeres por una vida libre de violencia, el rescate integral del campo y la reactivación económica.