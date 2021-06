Se compromete Héctor Astudillo a dar seguridad en las elecciones 2021

El gobernador Héctor Astudillo Flores se comprometió a proporcionar las condiciones de seguridad, en coordinación con el Ejército, Marina y Guardia Nacional, así como con apoyo de algunas corporaciones policíacas municipales, para que la jornada electoral del próximo domingo se realice sin contratiempos.

Entrevistado a su arribo a las oficinas de Protur, donde atendió a un grupo de maestros que reclaman ser incluidos en el Fone, el mandatario adelantó que el jueves darán un informe en Chilpancingo respecto a cómo cierran las campañas electorales en la entidad. Estado Vandaliza CETEG instalaciones del INE y del IEPC

Astudillo Flores señaló que este miércoles estará en la ciudad colonial de Taxco de Alarcón para realizar una evaluación de la problemática de inseguridad que se está presentando, donde se tienen amenazas a candidatos a cargos de representación popular de cara a los comicios de domingo seis de enero.

Dio que la fuerza del Estado está trabajando para que las elecciones sean pacíficas y mencionó que para ello, se contará con el apoyo de la Secretaria de la Defensa Nacional, de Marina, así como de la Guardia Nacional y de las policías estatales así como algunas municipales, pero no precisó de qué ciudades.

"Guerrero no ha tenido ningún homicidio por eso me llama la atención que nos ponen como los estados más graves, creo que sí hay problemas, Guerrero naturalmente tiene problemas de los números de violencia, pero no es el estado que tenga el primero, el segundo o tercer lugar", abundó.

Por otro lado dijo que el mismo jueves darán a conocer el número de candidatos a los que se les proporcionó seguridad debido a amenazas o agresiones que han recibido, e indicó que instruyó al Secretario General de Gobierno, Florencio Salazar Adame para que busque a la aspirante a la presidencia municipal de Cuautepec, Cecilia Andraca García a fin de brindarle seguridad, porque la noche del lunes un grupo de desconocidos se le cerró el paso cuando viajaba en su vehículo.

Precisó que este tema, "se tocó en la Mesa de Seguridad, instruía al secretario general de Gobierno localizarla ponernos a sus órdenes y le brindamos seguridad si ellos o ellas la aceptan y la vamos a proteger".

Finalmente, dijo que el jueves se reunirá con medios de comunicación en la capital del estado, luego de un encuentro con los encargados de los órganos electorales del INE e IEPC, para saber cómo cerraron las campañas y el número de aspirantes a los que se les dio seguridad.