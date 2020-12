Se complica definición de candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, hay 18 aspirantes

A diferencia de otros nombramientos de candidatos a gobernador en el partido Morena, en Guerrero se está complicando la definición de su abanderado a la gubernatura, por lo que su dirigente nacional, Mario Delgado anunció que realizarán dos encuestas para decidir al candidato.

Delgado Carrillo subrayó en conferencia de prensa este jueves, que tienen registradas 5 aspirantes mujeres y 13 aspirantes hombres que desean ser el candidato a gobernador por el partido en el poder en este estado sureño.

Dentro de los aspirantes se encuentra la abanderada del PT y ex secretaria general del PRD, Beatriz Mojica; la senadora y ex comandante de la policía comunitaria en la entidad, Nestora Salgado.

Así como: Pablo Amilcar Sandoval, ex delegado federal en Guerrero y hermano de Irma Erendira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública; el senador Felix Salgado Macedonio y, Luis Walton, ex presidente municipal de Acapulco, fundador y ex dirigente nacional de Movimiento Ciudadano.

También, está en la lista de aspirantes, el abogado y diputado federal, Rubén Cayetano García, quien en reiteradas ocasiones acusó desde la Tribuna de San Lázaro que no hay piso parejo en el proceso de selección a gobernador y, que, los dados están cargados para favorecer a Sandoval Ballesteros, del que dijo que hizo uso del cargo federal para promover su candidatura.

Respecto a este numeroso registro de aspirantes, Delgado precisó que realizó una reunión con estos 18 participantes que estarán en la encuesta para la selección de la gubernatura de Guerrero, con el fin de coordinar los trabajos de defensa de la Cuarta Transformación.

Dijo además que les hizo la invitación a reunirse, porque es el primer estado en donde su partido tiene un gran número de participantes y subrayó que todos y cada uno de los inscritos, tienen el derecho a participar en el proceso de selección.

Mencionó también que les explicó a los aspirantes la metodología de cómo se va a llevar la encuesta y que van a tener, en un primer momento, una encuesta de reconocimiento donde van a seleccionar a tres hombres y tres mujeres, para garantizar la paridad y hacer la encuesta final.

“Así como garantizamos el derecho de participar, ellos han reiterado su compromiso con la unidad, que quien resulte ganador o ganadora, vamos a ser un solo equipo, porque nos interesa llevar la transformación al estado de Guerrero”, aseguró Delgado.

Finalmente, se dijo complacido, porque durante esta reunión se reiteró el compromiso de unidad de todos los aspirantes y, en donde, además, todos se dijeron listos listos para la encuesta.