Se amplía distribución de cubrebocas para frenar contagios en Tlapa

TLAPA, Gro.- Se amplía la distribución de los cubrebocas entre los vecinos de las colonias y primer cuadro de la ciudad, en donde ha aumentado la movilidad y no se respeta los protocolos de prevención, factor que alimenta el riesgo de un incremento exponencial de contagios de Covid-19, que ha llegado este martes a 161 infectados y 34 defunciones.

El Comisionado Nacional del Partido del Trabajo (PT) en Guerrero, Victoriano Wences Real, refirió que, en estos momentos de crisis sanitaria, no pueden quedarse de brazos cruzados ante esta realidad que desnuda la inoperancia de los protocolos de prevención, por eso integró brigadas de voluntarios para distribuir de manera gratuita los protectores faciales a hombres y mujeres, que exponen su salud al salir a la calle sin cumplir con la sana distancia.

Dijo que, han hecho un alto momentáneo a sus actividades partidistas, para coadyuvar con las instituciones de salud, cuya capacidad de atención se ha visto minada por la pandemia, “solo para dar una idea de la problemática que existe entre las etnias que predominan en esta zona, de los 19 municipios de la Región de la Montaña, solo Cualác, queda sin reportar infectados del virus”.

El también ex alcalde de Tlapa, Wences Real, exhorto a las autoridades a no bajar la guardia y no relajar las políticas de contención, pidió que se trabaje de una manera intensa en una campaña de concientización para la población, debido a que la movilidad en zonas públicas y mercados, pueden ser los causantes que detone las cifras de contagios.

Otro problema que priva aquí, es la crisis alimentaria, por eso también continúa la entrega de despensas, de acuerdo a sus posibilidades, además de que se mantienen las consultas médicas gratuitas por teléfono, “todo lo que podamos hacer en beneficio de las familias más vulnerables de la Montaña, seguiremos dándole prioridad, como parte de una labor altruista, al margen de colores o partidos políticos”, apuntó.