Sanitizan zócalo de Chilpancingo; piden sanción por no usar cubreboca

Los ayuntamientos deben de cobrar multas a quienes no porten el cubrebocas de manera correcta en espacios públicos, consideró el responsable de las brigadas de sanitización del gobierno del estado, ello porque en su trabajo ha notado que la población trae los cubrebocas en la bolsa del pantalón y sólo si les llaman la atención se lo ponen de forma correcta.

La brigada de sanitización del gobierno del estado trabajó este lunes en el zócalo de Chilpancingo donde realizaron limpieza de barandales, teléfonos, postes y otros espacios que normalmente son tocados por las personas que asisten a la plaza. Estado Integrarán al FONE a mil 200 trabajadores de la educación

El funcionario indicó que lamentablemente la pandemia no se ha controlado sigue habiendo muchas personas contagiadas y lo peor es que se siguen perdiendo vidas humanas, “aquí en el centro tenemos todos los días una alta conglomeración de personas, vemos el andador Zapata lleno y las personas ni siquiera son conscientes de utilizar los mecanismos de protección”.

Por ello, a pregunta de los reporteros, el funcionario consideró que sí debería de aplicarse una multa al as personas que no quieran usar la protección.

“Los ayuntamientos tienen facultades para ello, hacer el planteamiento al Congreso donde si lo aprueban y así poder aplicar la sanción”.

Destacó que las brigadas que creó el gobierno del estado han trabajado de forma permanente en la sanitización de espacios públicos y zonas de concurrencia, “cada semana se trabaja en mercados, centrales de autobuses, paraderos de transporte suburbano y demás”.

Agregó que es la instrucción que han recibido del gobernador Héctor Astudillo, pero el principal llamado es a la población en general a que no baje la guardia, que no se confíe ya que la pandemia la genera un virus que no respeta a nadie.

“Estamos aquí para repartir cubrebocas y concientizar a la población a que lo utilice de forma correcta porque estamos en la plaza y le preguntamos a quienes vemos que no portan la protección y nos dicen si aquí lo traigo y lo sacan de su pantalón para ponérselo”: