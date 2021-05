Sanciones a partidos políticos pide Fecanaco por mítines

El presidente de la Federación de Cámaras de Comercio, Servicio y Turismo en el estado (FECANACO), Alejandro Martínez Sidney pidió a las autoridades sanitarias y electorales aplicar sanciones y obligar a partidos políticos a cumplir los protocolos durante los mítines donde no se respeta ni el aforo, la sana distancia, el uso del cubre bocas ni se utiliza el gel antibacterial.

Sin embargo, dijo que a los establecimientos mercantiles se les juzga y se les aplica multa, cuando presuntamente rebasan el aforo autorizado con el semáforo amarillo del 60 por ciento o no tienen las medidas adecuadas sanitarias. Local Antes de iniciar campaña, INE notifica a Evelyn Salgado gastos por 1 MDP

Pidió que también se juzgue a los candidatos y que se les pida que respeten los protocolos, “son temas que se tiene que valorar por parte de los gobiernos y actuar en consecuencias”.

Martínez Sidney, comentó que se debe de reconocer el gran esfuerzo de la población y a pesar de las grandes concentraciones que se están llevando acabo por el tema de los mítines políticos y reuniones masivas, los casos de Covid-19 se han mantenido estable.

“Los contagios se ha mantenido estable y no han ido excedido los niveles, pero el virus sigue matando y sigue contagiando no al ritmo que lo venía haciendo y eso genera que tengamos esos semáforos que nos está dando viabilidad económica y aqui ya seria ver y valorar otros segmentos donde no se sancionan”.

Añadió que los operativos de las autoridades sanitarias siguen aplicando multas y cerrando establecimientos porque según no se respetan los protocolos sanitarios, pero no regresan a ver los mítines políticos que concentran a más de 100 personas y son un foco de contagio.

“Son temas que transgreden nuestras facultades de cuidado porque los gobiernos son los que están organizando esos mítines porque los partidos políticos forman parte de los gobiernos”, señaló.