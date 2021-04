Sanciones a Ayuntamientos de hasta 1 mdp por tiraderos clandestinos, asegura SEMAREN

Los gobiernos municipales que no corrijan la presencia de tiraderos clandestinos de basura, podrían ser acreedores a multas que van desde los 150 mil, hasta un millón y medio de pesos, informó el Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Arturo Álvarez Angli.

Estas sanciones son aplicadas por la Procuraduría de Protección Ambiental del Estado de Guerrero (Propaeg), luego de iniciado un procedimiento y en el caso de la región Costa Grande el funcionario indicó que no son nuevos. Local La Semana Santa dejó más de 600 toneladas de basura en las playas de Acapulco

Precisó que ya hay varias localidades que se tienen identificadas con "puntos negros", pero no especificó ninguno en particular, no obstante, refirió que algunos ayuntamientos no tienen interés en quitarlos o incluso lo solapan.

Álvarez Angli recalcó que la instancia ejecutora de sanciones y de perseguir estos casos es la Propaeg, con respecto a SEMAREN, a ellos corresponde hacerles llegar cursos y capacitación para que sepan cómo deben operar y cuál es la normatividad que deben seguir.

También en algunos casos, lleva a cabo recomendaciones u observaciones a los gobiernos municipales en caso de que existan irregularidades, para que puedan corregirse.

Anteriormente este medio de comunicación ha documentado decenas de tiraderos clandestinos en toda la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, sobre todo en municipios como Petatlán, Tecpan de Galeana, San Jerónimo de Juárez, Atoyac de Álvarez y Coyuca de Benítez.