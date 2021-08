San Miguel Totolapan se aisla para evitar Covid

Las comunidades de Lindavista y Campamento de Vaca, ambas pertenecientes al municipio de San Miguel Totolapan determinaron imponer medidas estrictas de cuidado para evitar contagios de Covid-19, por ello restringirán horarios en que se puede entrar a los pueblos y sólo lo harán los comerciantes de productos básicos.

De acuerdo con un comunicado que difundió el pueblo de Campamento de Vaca, la vía de acceso al pueblo sólo será de 7 de la mañana a 8 de la noche y se tendrá un filtro de sanidad en la entrada de la población.

También quedan suspendidas todas las visitas de personas ajenas a la población y sólo en caso de alguna situación urgente se podrá ingresar con un máximo de dos personas por vehículo y previo paso por el filtro de sanidad.

Para el caso de comerciantes se permitirá el ingreso únicamente a vehículos que lleven artículos de primera necesidad y permanecerán por corto tiempo dentro de la población, y los visitantes tendrán que tener en todo momento el cubrebocas puesto de forma correcta, y en caso de no hacerlo podrían ser expulsados en cualquier momento.

En el caso de la comunidad de Linda Vista difundieron audios en los que el comisario denunció que el centro de salud no tiene capacidad para atender personas enfermas de Covid, porque no tiene abasto de medicamentos y a pesar de que se han enviado requisiciones a las áreas de salud correspondientes, no se tiene respuesta.

Indicaron que en ambas poblaciones ya se han tenido personas enfermas y se busca que el contagio no siga propagándose, y que quienes lo contraigan logren sobrevivir.