Salario del Rector se compara al de gobernadores

El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero percibe un salario mensual de 98 mil 857 pesos con 68 centavos cifra que es más del doble de lo que percibe un diputado integrante de la actual legislatura y casi lo mismo que ganaba el gobernador Héctor Astudillo, ya que hasta el momento se desconoce el salario de la gobernadora Evelyn Salgado, el monto es importante si se considera que la Máxima Casa de Estudios no logró pagar este año los bonos que complementan el aguinaldo de todos sus trabajadores

De acuerdo con un documento obtenido a través de una solicitud de transparencia, se reveló que el salario de Alfredo Romero Olea es de casi 50 mil pesos quincenales, mientras que lo que en su momento reportó estar ganando el ex gobernador Astudillo fue de 102 mil 841 pesos mensuales, apenas tres mil más que el rector Universitario.

Cabe señalar que el ex rector Javier Saldaña no hizo público su salario en las plataformas de transparencia e incluso se amparó para no hacer público su salario, únicamente en declaraciones aseguró que percibía 28 mil pesos quincenales, es decir que Alfredo Romero casi se duplicó el salario con respecto a lo dado a conocer por su antecesor.

El salario de Romero Olea supera, por más del doble, el salario de los diputados que perciben un sueldo de 39 mil 888 pesos mensuales; el rector ganaría apenas 13 mil pesos mensuales menos que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

La semana pasada el Rector dio a conocer que aún les faltan 120 millones de pesos para completar el pago de los bonos que complementan el aguinaldo de los trabajadores, por lo que estaban requiriendo al gobierno del estado un apoyo especial.

El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero señaló que el presupuesto de egresos asignado por el gobierno, para el ejercicio 2022, de 2 mil 952 millones de pesos, es insuficiente; la tesorería de la UAGro planteó un presupuesto mayor a 3 mil 541 millones de pesos, es decir que la reducción del planteamiento, fue de más de 588 millones.