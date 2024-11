¿Sabes qué hacer ante la desaparición de un familiar?

De acuerdo con estimaciones de colectivos de familiares de desaparecidos en el estado de Guerrero la cifra de personas no localizadas supera los cuatro mil, sin embargo, muchos de estos no se cuantifican de manera oficial porque las familias no hicieron las denuncias de manera formal por miedo o desconocimiento.

Debido a ello como colectivos de víctimas han elaborado un tríptico en el que se ofrece información para saber cómo actuar en caso de que un familiar desaparezca.

El colectivo Lupita Rodríguez Narciso, logró que el comité de la Cruz Roja patrocinara la impresión de los primeros mil ejemplares del tríptico que ya se difunde de manera física en actividades que realizan en semáforos en rojo, y también en digital a través de los perfiles de Facebook de los diferentes colectivos.

Lea también: Más de 2 mil cuerpos siguen aún sin identificarse en Guerrero

El tríptico empieza teniendo una definición de a quién se considera una persona desaparecida, “cualquier persona cuya ubicación y paradero se desconocen debe ser considerada como una persona desaparecida y las autoridades tiene la obligación de buscarla”.

¿Qué hacer durante las primeras horas?, de acuerdo con el folleto se recomienda primeramente confirmar o descartar la información, reunir información necesaria para presentar la denuncia, solicitar a las autoridades apoyo para iniciar la búsqueda

La recomendación es acudir a la Fiscalía Especializada en materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas, sin embargo la denuncia se puede `presentar ante cualquier Agencia del Ministerio Público del fuero común, también se puede acudir a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado, a la Comisión de Búsquedas de Personas, además de que las víctimas indirectas pueden acercarse a los colectivos para tener acompañamiento y facilitar la interposición de denuncias.

Colectivos de víctimas han elaborado un tríptico en el que se ofrece información para saber cómo actuar en caso de que un familiar desaparezca. /Foto: Abel Miranda | El Sol de Acapulco

Tener el IMEI de telefonía

Un dato importante que destaca el tríptico es que el conocer los IMEI de la telefonía celular permite hacer una búsqueda con mayor eficiencia por ello las familias pueden tener la información de la telefonía celular de todos sus integrantes y de ser necesario proporcionársela a las autoridades para identificar el sitio por donde han transitado con el teléfono.

Este número IMEI se puede consultar en la parte trasera del teléfono o en las cajas que vino el aparato, por lo que se recomienda tener esta información en un sitio seguro de la casa de las familias.

El IMEI es un código de 15 dígitos pregrabado en los teléfonos móviles, el cual funge como un código internacional de identidad que tiene cada teléfono celular y que lo distingue de manera única, por lo que se puede localizar en cualquier parte del mundo.

Colectivo Lupita Rodríguez

En caso de tener una personas desaparecida en la zona centro de Guerrero, las familias pueden tener apoyo enviando un correo al colectivo Lupita Rodríguez al correo jurídico_narcizo2@hotmail.com o en su página de Facebook del mismo nombre.

Beatriz Adriana Rivera quien es parte de este colectivo señaló que desafortunadamente muchas personas no saben como actuar en las primeras horas y es el momento de mayor importancia en la búsqueda por ello la necesidad de que las personas sepan a que autoridad acudir, cómo hacerlo, que documentos presentar y qué información es crucial para apoyar la búsqueda.

Doble Vía Giovanny sólo salió a "echar la reta"; un grupo armado lo reclutó

Propuesta de acciones

En una libreta registrar todas las acciones e información que se recabe, con fecha y hora, nombre de autoridades que te atienden y su respuesta.

Si la persona lleva celular márcale varias veces y envíale mensajes desde diversas plataformas, también marca a personas que pudieran haber tenido contacto con él, también revisar sus redes sociales.

Si hay condiciones acude a lugares en los que podría estar o pide a alguien que lo haga y si percibes un delito anuncia a las autoridades, recaba todos los documentos de la persona desaparecida e información que tiene que ver con situación, como la condición médica, cicatrices, lunares, fracturas, tatuajes u otras particularidades.

Cifras oficiales

De acuerdo con datos del Instituto para la Economía y la Paz (IEP) tan sólo en el año 2023 en el estado de Guerrero se registraron 323 casos de desaparición de personas, lo que representó un crecimiento del 35.1 por ciento con respecto a la cifra del año anterior y en total desde el 2010 en que se inició el conteo a la fecha ya suman tres mil 437 desaparecidos en este estado.

De acuerdo con organizaciones locales la cifra de desaparecidos podría ser mucho más alta debido a que muchas familias no reportan las desapariciones por temor a los grupos delincuenciales, y estiman que la cifra de desaparecidos podría rondar al menos los 4 mil 500.