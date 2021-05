Ruth Zavaleta ofrece rescatar presupuesto que Morena le quitó a Guerrero

La candidata a la gubernatura por Movimiento Ciudadano (MC), Ruth Zavaleta Salgado se comprometió a recuperar los presupuestos suprimidos a Guerrero por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador el cuál asciende a 61 mil millones de pesos.

Al sostener un encuentro en el Foro Regional de Mujeres en la ciudad de Zihuatanejo, acompañada de la Coordinadora Nacional de Mujeres de Movimiento Ciudadano, Jessica Ortega; Zavaleta Salgado dijo que actualmente no hay una política pública que genere las condiciones para reactivar la economía del estado, ya que existe un desinterés por parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador al no aportarle al turismo. Estado Asegura Ruth Zavaleta que no declinará por otro candidato

Señaló que tampoco genera condiciones con la ayuda de las remesas a través de la reactivación de las pequeñas y medianas empresas.

"Necesitamos hacer que las empresas que ya están funcionando se fortalezcan y generar nuevas empresas para poder reactivar la economía no hay de otra manera aquí, tenemos que hacer cosas extraordinarias para poder lograr otra vez las condiciones que teníamos aquí en Zihuatanejo", dijo.

Por otra parte, Zavaleta Salgado también recordó la desatención de las administraciones pasadas con el sector femenino y reiteró su compromiso para impulsar y generar condiciones favorables en beneficio de las mujeres, generar programas de emprendimiento y trabajos para las mujeres jóvenes.

Mencionó que las mujeres de Guerrero son las más discriminadas de la República Mexicana, ya que no cuentan con un trabajo estable, por eso pidió su voto de confianza para impulsar el primer empleo para las mujeres, lograr que las trabajadoras que cuentan con un trabajo informal se les permita tener seguro social, así como también guarderías para sus hijos a tiempo completo.

Con relación al segundo debate público organizado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero IEPC-GRO, mencionó que es una lástima que algunos aspirantes no se presentarán a debatir, y que son estos, "quienes salen perdiendo", ya que este ejercicio orienta a los ciudadanos a saber cuáles son las propuestas y que pretender hacer para gobernar Guerrero.

"No tienen propuestas, los candidatos y candidatas que no se presentan a debatir, no tienen idea de que van hacer en el gobierno si es que llegan", resaltó Ruth Zavaleta Salgado candidata a la gubernatura de Guerrero.