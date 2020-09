Rompen diálogo y ejidatarios vuelven a cerrar la mina de Carrizalillo

Autoridades del ejido de Carrizalillo y representantes de la empresa “Equinox Gold” rompieron el diálogo que habían instalado la semana pasada y con ello se suspendieron completamente las actividades de extracción de minerales en la mina “Los Filos”.

De acuerdo con el comisario Carlos Rodríguez, los comuneros accedieron a permitir que la minera reiniciara trabajos y con ello sentarían la mesa de negociación, sin embargo fueron claros en establecer que el campamento se mantendría en la entrada de los terrenos hasta que se hubiera concluido con la revisión del contrato. Estado Feministas toman oficinas de la CNDH en Chilpancingo

El domingo por al medio día la empresa envió una carta al ejido en el que expone que no establecerá ninguna mesa de diálogo mientras no se retire completamente el plantón de los comuneros, por lo que la revisión del contrato de arrendamiento de las tierras no podrá ser revisado.

En respuesta los ejidatarios informaron a la empresa que le proporcionarían una hora para que sacara al personal de la mina y los vehículos que quisieran retirar, porque después de ese tiempo no le permitirían el paso a ningún vehículo por su territorio, “sacaron al personal y se retiraron” señaló el comisario.

El pasado 3 de septiembre los ejidatarios dieron por terminado el convenio que firmaron en 2019 con la empresa debido “al incumplimiento de casi 70 por ciento de las cláusulas” del documento con base en el cual la compañía canadiense explotaría la mina Los Filos hasta 2025.

Como requisitos para que la empresa pudiera nuevamente ocupar sus tierras se estableció que debe renegociarse el acuerdo y primeramente cumplir con todos los adeudos que se han generado hasta el momento.

El comisario dijo que la minera mantiene una p posición de soberbia y arrogancia y no está interesada en dialogar con los ejidatarios, por ello ellos no rentarán sus tierras hasta que se logren acuerdos satisfactorios para ambas partes.

“La minera pidió que se le permitieran retomar las actividades extractivas y nuestro pueblo decidió permitirlo, pero el acuerdo fue no retirar el plantón hasta que se tenga firmado el nuevo acuerdo”.