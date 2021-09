Reunión con Evelyn, sin condiciones: Ángel Aguirre

El exgobernador Ángel Aguirre Rivero aclaró que su reunión con la gobernadora electa, Evelyn Salgado Pineda, no tuvo como condición algún cargo o espacio en el gobierno y aseguró que tampoco fue una actitud entreguista.

Anoche, en sus redes sociales señaló que la reunión “se enmarca en un gesto de cortesía política” y compromiso para que a Guerrero le vaya bien.

“Jamás tocamos ni por insinuación, recomendar o incorporar ni por equivocación a nadie cercano a mi persona. Nunca lo haría, pues es una facultad que le corresponde a ella y sólo a ella”, aclaró Aguirre.

Y descartó que su esposa, Laura del Rocío, vaya a incorporarse a algún espacio, rumor que surgió a partir de que Aguirre Rivero destacó la posibilidad de que en el nuevo gobierno se puedan retomar programas aplicados en el DIF Guerrero en sus dos períodos como gobernador.

“Tampoco fuimos en una actitud entreguista, por cuanto al partido con el que simpatizo (PRD), pues conozco muy bien sus códigos y respeto a cada una de las expresiones políticas que lo conforman”, aclaró Aguirre.

Aseguró que no pretende erigirse como el único interlocutor del PRD, pues los diputados de las distintas corrientes al interior del partido, “tuvieron la oportunidad de expresar con toda libertad sus opiniones y propuestas en torno a la relación que debe construirse con el nuevo gobierno”.

Aguirre Rivero defendió al presidente del PRD, Alberto Catalán Bastida, quien “con un gran decoro y dignidad, fijó también su postura en torno a los tiempos políticos que se avecinan”.

Y aclaró: “No aspiro a ninguna, que quede claro, a ninguna responsabilidad pública que no sea el seguir haciendo mis aportaciones desde el ámbito de la sociedad civil”.

El ex gobernador lanzó: “Hay quienes quieren que los vean y no los ven, piden pan y no les dan, piden hueso y les dan un queso”.