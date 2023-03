Retuvo la SEG salario a trabajadores no Fone

Trabajadores de la Secretaría de Educación Guerrero y dirigentes del la sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, protestaron en la puerta del recinto del Poder Ejecutivo para demandar la liberación inmediata de salarios y prestaciones de todos los trabajadores especialmente de los que se conocen como no Fone.

El secretario de negociación de la sección 14 del SNTE, Andrés Acosta Sánchez, señaló que desde el pasado martes se estableció una exigencia al área financiera de la Secretaría de Educación, para que se pagaran los salarios de los trabajadores conocidos como no Fone a quienes se les estaba retrasando de manera ilegal el pago de sus emolumentos.

Lee también: Pese a pago de bono, no hay clases en en CBTIS, CETIS y CBTAS

Agregó que las autoridades justificaron en que había contratiempos con los bancos pero que el trabajador tendría su pago correspondiente, a partir de las 12 del día, sin embargo, incumplieron.

Local Paran labores maestros del CETIS 90 en Acapulco

Como sindicato exigieron que el pago se hiciera de manera inmediata y además que se garantizara que esto no vuelva a ocurrir porque ya en el pasado, en alguna ocasión hace 4 años, se les dejó hasta tres quincenas sin recibir su pago, a estos trabajadores que ostentan plazas que la nómina federalizada no reconoce pero que no es una cuestión que haya generado el trabajador y por tanto el gobierno tiene que ver la forma de resolverlo

El integrante de la dirigencia del SNTE indicó que a las 10 de la mañana de este miércoles ya se estaba depositando en las cuentas personales de los trabajadores el salario correspondiente, sin embargo la protesta tendría que seguir adelante porque se exige tener una mesa de trabajo con autoridades gubernamentales del área educativa y con la propia gobernadora Evelyn Salgado Pineda, a fin de que el problema se atienda de fondo y que los trabajadores no vuelvan a tener que pasar por esta situación que lesiona sus derechos y afecta su economía

Destacó que como propuestas sindical se ha exigido a la Secretaría de Educación que emita la convocatoria de estímulo a la jubilación y de esta manera se puedan tener plazas vacantes para dar cobertura a todos estos dos mil 900 trabajadores que aún se encuentran fuera del Fone

“Al emitir una convocatoria podríamos tener 800 trabajadores reconocidos por el Fone y con ello disminuir de manera significativa este problema que tiene en la incertidumbre laboral a casi tres mil de los compañeros”.