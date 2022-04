Retira Mario Moreno su aspiración de dirigir el PRI

El ex candidato a la gubernatura del Estado por el Partido Revolucionario Institucional, Mario Moreno Arcos, anunció formalmente que no participará en la contienda interna de su partido para designar dirigentes, ello al considerar que “no hubo piso parejo”, también confirmó que no renuncia a su militancia y seguirá trabajando en este proyecto político.

“Quiero informarles que tras una detenida reflexión he tomado la decisión de no registrarme”, anunció el priísta a través de sus redes sociales, luego explicó que la determinación no fue tomada al vapor, “no es producto de un arranque o capricho, sino al contrario, es el resultado de muchos silencios que decían más que mil palabras y de muchos movimientos incomprensibles, o quizá demasiado claros y que tal vez me negaba a ver y menos aún creer”.

Estableció que junto a mucha de la militancia “de la talacha” valoraron los pros y contras de y midieron el impacto y consecuencias de no participar, “en ese tenor les digo, no hay condiciones para participar y la única alternativa real es la de retirarme por dignidad y respeto a mí mismo y hacia todas y todos quienes confiaron en mí”.

Mencionó que no será un ingrato ni un factor de división al interior del partido que le dio la posibilidad de ser candidato a gobernador, “al Revolucionario Institucional, mi casa desde siempre, le reitero mi determinación de retirarme de la contienda actual con la satisfacción de un trabajo que no es de ahora sino de siempre; son muchos años de honrar al PRI picando piedra desde abajo con emoción y seriedad para dar los mejores resultados”.

Finalmente, llamó a sus seguidores a continuar trabajando por el ideal “el mundo no se acaba y hoy es momento de demostrar de qué estamos hechos. Ánimo”