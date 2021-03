Retienen a Servidores de la Nación y a personal de Salud en El Ocotito

Un grupo de servidores de la nación y personal de la secretaría de salud estatal, fueron retenidos por pobladores de Acapulco en la comunidad de El Ocotito municipio de Chilpancingo, debido a que presuntamente se negaron a vacunar a adultos mayores contra el Coronavirus.

La noche de este jueves, personas que llegaron de lugares cercanos a esa zona, fueron los que retuvieron por corto tiempo a los empleados y luego de ello, accedieron a retirarse del lugar cuando se les solicitó que esperen su turno para poder suministrarles la vacuna contra el Covid-19.

El secretario de salud, Carlos de la Peña Pintos, dijo que tuvieron conocimiento de este incidente y mencionó que de acuerdo con las versiones preliminares, fueron acapulqueños los que acudieron en busca del biológico.

“En relación a este reporte, ya los trabajadores no están retenidos, momentáneamente así pasó, pero qué antecedentes o qué circunstancia sucedió, es que no son gente de Chilpancingo, al parecer son gente de Acapulco que llegó a vacunarse, no sé si los que estaban ahí reteniendo eran de Acapulco, desconozco, el caso es que no pertenecían a la zona de Chilpancingo, esa es la circunstancia”; precisó el galeno.

De la Peña Pintos, precisó que el personal de salud estatal no hace la convocatoria y eso les corresponde a los servidores de la nación, por lo que los médicos y enfermeras de la dependencia a su cargo solo se dedican a vacunar a los adultos mayores que acudieron al poblado.

“Nada más nos dedicamos a la parte médica, a vacunar, y ver las reacciones que pueda tener una persona con la vacuna, si es que llegara a suceder, pero no hacemos la convocatoria, la convocatoria, los filtros y la organización, la hacen los servidores de la nación, así es que desconocemos que haya sucedido en torno a esa circunstancia, simplemente nos reportaron que ya no eran gente de ahí del Ocotito o de los alrededores o de Chilpancingo, sino que eran gente de Acapulco, al parecer”; abundó

Pidió a la población tener paciencia para esperar el llamado de los servidores de la nación para que les hagan la convocatoria para que puedan ser vacunados contra el Covid-19.

Consultado al respecto, delegado del gobierno federal en Guerrero, Iván Hernández, negó que los servidores de la nación hayan sido retenidos en El Ocotito, municipio de Chilpancingo y consideró que la versión era “falsa”.