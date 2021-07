Respeta Evelyn Salgado opinión del Obispo Salvador Rangel

La gobernadora electa de Guerrero calificó como muy respetable la opinión del obispo Salvador Rangel Mendoza que vertió hace unos días en las que señaló que el Estado de Guerrero podría ser gobernador por el narco, sin embargo dijo que no emitiría ninguna posición al respecto.

“Soy respetuosa de las declaraciones del obispo, pero primero hay que tomar protesta, me reservo mi opinión porque no puedo hablar de algo que no ha ocurrido”. Estado En Zirándaro hay paz y tranquilidad: Tania Pacheco

En otro tema la gobernadora electa reiteró su llamado al a unidad y la reconciliación del pueblo de Guerrero, para poder impulsar un proyecto de trabajo en unidad.

Envió un mensaje a los líderes de organizaciones sociales que hace unos días criticaron que se esté rodeando de ex priistas que podrían ser considerados para tener cargos en el gobierno estatal, “Hay que esperar los tiempos aún no está definido el gabinete”.

Ante las declaraciones de Mario Moreno en torno a que el proceso electoral aun no ha concluido Evelyn Salgado señaló, “El proceso ya terminó quien dio la última palabra fue el pueblo de Guerrero y lo hizo de manera contundente”.

Soy respetuosa de lo que decidan los tribunales electorales, ellos son quienes tiene la última palabra , también de lo que los opinen los diferentes actores políticos, también tiene su postura, “pero reitero mi llamado a la unidad y la reconciliación porque el que sale ganando si hay unidad es el pueblo de Guerrero”.

Finalmente la gobernadora electa se refirió a la división que existe al interior del su partido Morena en el que dos grupos diferentes convocaron a festejos por el aniversario del partido, “No es signo de división, desconozco por qué dos eventos, yo estoy invitada a este evento por lo que reitero mi llamado a la reconciliación, a la unidad”.

Indicó que el movimiento de Regeneración Nacional no es un proyecto de una sola persona, o de un sólo grupo, “este es un proyecto de nacional y tenemos que mantenernos unidas y unidos”.