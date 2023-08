Respalda APTE el uso de los nuevos libros de texto gratuito

El secretario general de la Asociación de Padres de Familia y Tutores por la Educación del Estado de Guerrero, Fernando Díaz Ángeles, confirmó que ya recibieron los libros de texto gratuito y están de acuerdo que sus hijos trabajen con este material.

En entrevista vía telefónica explicó que no comparten el punto de vista con los que integran la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) que no están de acuerdo con el contenido pedagógico y promovieron un amparo para que no se distribuyan en las escuelas.

Dijo que su punto de vista es que todos los alumnos cuenten con este material de apoyo y que se avance con el plan de estudios del presente ciclo escolar 2023-2024.

Diaz Ángeles recordó que Guerrero se encuentra entre los estados con mayor problema de rezago educativo, por eso se necesita de que no se pierdan clases y que se avance con el calendario escolar.

Aseguró que la Asociación de Padres y Tutores por la Educación del Estado de Guerrero, está de acuerdo que se trabaje con este material, pero también respetan la decisión de quienes están exigiendo trabajar con los libros de texto del año pasado.

Por lo pronto, dijo, que no tiene reportes de que se hayan presentado problemas en las escuelas, por el contrario, en todas se entregaron los ejemplares y están trabajando los docentes sin problema alguno, al margen de los inconvenientes que surgieron en algunos municipios por la inseguridad.