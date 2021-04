Reserva Félix Salgado Macedonio "plan para evitar elecciones en Guerrero"

Al reservar su “estrategia” para suspender el proceso electoral en Guerrero en caso de que no le regresen la candidatura a la gubernatura del Estado por el partido Morena, Félix Salgado Macedonio adelantó que este lunes por la mañana retornará a la entidad para seguir organizando sus movilizaciones en contra del Instituto Nacional Electoral (INE).

El pasado 25 de marzo, el INE ordenó retirarle la candidatura al senador con licencia debido a que no presentó los informes de gastos de precampaña, situación que ha generado protestas en las siete regiones de la entidad, dos plantones en el Instituto en la ciudad de México y una caravana que llegó este domingo al mismo órgano encargado de organizar la justa electoral. Estado Impugnará nuevamente Félix Salgado si el INE no le regresa la candidatura

Entrevistado a su llegada al INE en el centro de la república, Salgado Macedonio insistió en su dicho de que no habrá elecciones en el estado si no le reintegran su candidatura e indicó que se mantendrán en plantón en este lugar, donde se instalaron casas de campaña, “hasta que resuelvan”.

El pasado viernes el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), devolvió al INE el expediente con el que le retiraban la candidatura a Salgado Macedonio para que hicieran una nueva valoración a la sanción que se le impuso hace 16 días.

Durante la entrevista con Félix Salgado, aclaró que los participantes de la caravana costearon sus gastos para acompañarlo en su protesta que salió el sábado por la mañana a la CDMX y llegó este domingo por la tarde. Negó que haya subsidio de Morena o de él mismo para continuar con las protestas.

Indicó que se mantendrán en la sede del INE una comisión realizando el plantón para demandar le regresen la candidatura y que él se regresará el lunes por la mañana a Guerrero para continuar organizando las acciones que se realizarán para dar marcha atrás al fallo del órgano electoral.

Reiteró que no habrá elección en caso de que no le regresen la candidatura y precisó que fue con la gente de las diferentes regiones con las que habló este domingo por la mañana para que se cancele el proceso en el estado e indicó que el artículo 39 de la Constitución establece que “la soberanía radica en el pueblo y el pueblo es el que manda”.

“El pueblo se organiza, no hay elección y se establece que una vez que haya un 20 por ciento de irregularidades en el proceso se cancela la elección, entonces no va a haber elecciones en Guerrero si no estoy en la boleta”, dijo.

¿Cómo piensan hacer eso?

“No te lo puedo decir, por estrategia no se dice”.

Reiteró que si se les niega la candidatura, volverán a ampararse y dijo que “hay mucho camino para andar en cuestión jurídica, e indicó que incluso “podemos sentar jurisprudencia” “y es probable vaya hasta la Suprema Corte”.

Confió que el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo lo acompañe este domingo en la protesta donde tras su regreso a la entidad guerrerense se quedarán representantes y dirigentes que lo respaldan.