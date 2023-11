Reprochan salida de Alejandro Encinas del caso Ayotzinapa

Con reproches al ex subsecretario de derechos humanos, Alejandro Encinas por haber abandonado la investigación de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, para sumarse al proyecto político de Claudia Sheinbaum estudiantes de esa normal y colectivos de familiares realizaron el tradicional mitin en el Antimonumento a las Banderas.

Este domingo se cumplen 110 meses de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, por eso se convocó a la acción global y ahí se reprochó al ex funcionario, que calificaron como el único que estaba haciendo un trabajo medianamente aceptable aunque no eficiente porque no se ha logrado establecer dónde están los 43 desaparecidos.

“Se va dejando de lado todo el trabajo que se había estado realizando; era el funcionario que medianamente tenía un poco de aceptación con los colectivos, era un funcionario en el cual se creyó de alguna forma”, estableció El representante del colectivo de familiares desaparecidos Lupita Rodríguez Narciso.

Estudiantes lanzaron consignas contra el gobierno. / Foto: Abel Miranda | El Sol de Acapulco

También resaltó que además de los 43 en el estado de Guerrero se tiene una cifra oficial de 4 mil 207 desaparecidos, aunque esa cifra se realizó con un conteo que hicieron servidores de la nación y no tienen una certeza plena, porque son personas que no tiene una metodología clara para hacer el censo y redujeron mucho el número de víctimas.

También explicó que a más de un año de la detención del arquitecto de la llamada verdad histórica Jesús Murillo Karam no se ha avanzado en poder establecer que pasó con los normalistas que fueron desaparecidos en una acción de grupos delincuenciales, en complicidad con miembros del gobierno estatal, federal y de municipios aledaños.

Los estudiantes recriminaron que el gobierno “siga encubriendo a los militares” que tuvieron participación en la desaparición forzada de sus compañeros.