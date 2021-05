Reprochan panistas a AMLO falta de compromiso con Guerrero

La senadora de la República del Partido Acción Nacional (PAN), Kenia López Rabadán y la candidata a la gubernatura de Guerrero, Irma Lilia Garzón Bernal, reprocharon al presidente Andrés Manuel López Obrador, el olvido en que tiene sumergido a este estado suriano.

En conferencia de prensa, en la que estuvieron presentes el dirigente estatal del blanquiazul, Eloy Salmerón Diaz y la candidata a la presidencia municipal de Acapulco, Luisa Fernanda Fontova Torreblanca, la legisladora federal reconoció a las candidatas que participan en el proceso electoral, destacando a Garzón Bernal, por la excelente campaña política que está realizando. Estado Se suma Arturo Ruiz Massieu a campaña de Evelyn Salgado

"La visión de Morena, la corrupción de Morena, la incapacidad de Morena, la falta de trabajo y las candidaturas, contrastan con las candidatas fuertes e inteligentes de mujeres de Acción Nacional, que no van a esperar la orden, el mandato y la consigna de nadie", dijo.

Precisó que se trata de mujeres que van a trabajar por Guerrero, las y los guerrerenses. Es lamentable la cantidad de violencia que han tenido que vivir por los pésimos gobiernos que han tenido, con niveles de inseguridad terribles y cuando se ve la falta de vacunas se pregunta el por qué el gobierno federal no se ocupa ni preocupa.

Esto significa que si mintieron, si traicionaron y si están robando en Morena a nivel federal. Una de las consecuencias terribles que se están viviendo en Guerrero, son las condiciones lamentables en medio de esta pandemia, porque están perdiendo sus empleos y estén quebrando los negocios; que no se pueda reactivar el turismo y que no se inyecte recursos al estado, porque sencillamente López Obrador tiene otras propiedades.

Por su parte, la candidata a gobernadora del PAN, Irma Lilia Garzón Bernal, refirió que, agradecía a la ciudadanía por su respaldo que le dieron por ganar el segundo debate, "eso nos motiva a seguir adelante".

Pero también hizo una reflexión "¿,Que es lo que en realidad quieren? ¿Quieren a alguien con compromiso, con responsabilidad o giren una cantante? Porque también me puedo poner a cantar. Yo los invito a todos los ciudadanos a que reflexionen, ya nos presentamos en dos debates y Acción Nacional ha presentado propuestas viables, propuestas con compromiso y por eso este 6 de junio los invito a que hagan justicia, que esta elección sea de la elección de la justicia, tenemos que hacer justicia por el país".

Añadió, cómo lo comenté en el debate, el presidente López Obrador es un "nini" porque ni nos voltea a ver ni nos oye. A Guerrero no le ha ayudado en nada. Guerrero está abandonado por el gobierno federal y no podemos permitir que llegue gente con ocurrencia con hacer circo maroma y teatro nada más y no cim propuestas para el estado, en clara alusión a la candidata de Movimiento de Regeneración Nacional Evelyn Salgado Pineda.