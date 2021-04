Represa genera aguas negras en barranca del Huizachal

Para los habitantes de las colonias Ex Hacienda de San Nicolás y Tribuna Nacional, aplica perfecto el dicho de que les resultó peor el remedio que la enfermedad, pues para poder reparar el hundimiento que se tiene en la avenida del Sol, se realizaron trabajos de represas en la parte alta de la barranca del Huizachal donde se olvidaron de encauzar las aguas residuales y ahora tiene un severo problema de contaminación.

De acuerdo con la señora Magdalena Vázquez, cuando se inició la obra fue un compromiso de la Capaseg, la construcción de colectores de aguas residuales que encauzarían los desechos de fraccionamientos situados en la parte alta como los manantiales y otros de la zona. Local Denuncian descarga de aguas negras en avenida Ruiz Cortines

Indicó que el problema actualmente se está agudizando porque un particular está realizando la construcción de un muro de contención invadiendo el cauce de la barranca, haciendo una escuadra que generará poder aprovechar más terreno pero que genera mayores encharcamientos de las aguas negras.

Explicó que estas aguas negras generan un foco de contaminación y riesgo para las dos colonias pues la zona es tierra arcillosa que durante dl día con el calor filtra el agua al subsuelo y deja en la superficie todos los desechos que se convierten en polvo y terminan en el interior de sus hogares.

“los olores son insoportables, y el riesgo de contraer enfermedades se incrementa por eso nuestra exigencia es que la Conagua y la Capaseg realicen la revisión del trazo en el cauce del río, que se retire la construcción que están haciendo en la parte superior y que se colecten todos los drenajes para evitar la contaminación.

Los quejosos clausuraron simbólicamente los trabajos y advirtieron que en caso de no tener una atención pronta por parte de las autoridades se verán en la necesidad e salir a bloquear calles tomar edificios o cualquier manifestación que atraiga la atención del gobernador Héctor Astudillo.

“El riesgo es para todos, niños, ancianos y adultos, todos estamos expuestos a ingerir los deseos que están en el aire y no lo vamos a permitir, demandamos que se concluya la obra como se acordó que no exista drenaje fluyendo sobre la tierra y que no se invada el cauce”.