Reportan desabasto de oxígeno en algunas distribuidoras de Chilpancingo

Debido al incremento en casos de contagios de covid-19, empresas de Chilpancingo dedicadas a la venta de oxígeno reportan problemas de desabasto, por lo que las personas que se contagian de ese mal están sufriendo para conseguirlo y pueden tardar hasta una semana esperándolo.

El dependiente de una tienda situada en la avenida Álvarez, en el centro de Chilpancingo, explicó que normalmente el abasto llegaba dos o tres veces por semana, y en cada viaje llegaban de 20 a 30 tanques, en este momento se les ha racionadp el abasto, sólo llegan seis tanques una vez por semana. Estado Guerrero se encuentra en la etapa crítica por la pandemia de Covid-19: SSA

“Sabemos que en otros lados han incrementado el precio, nosotros la instrucción que tenemos es mantenerlo, el llenado del tanque grande cuesta mil 250 pesos, los chiquitos 250, nos han comentado que en Acapulco los presos están al doble”.

De acuerdo con reportes del gobierno estatal en la ciudad se tiene saturación de las camas de hospital dedicadas a la atención de pacientes con covid.-19, tanto del sector salud como del ISSSTE e Imss, al grado que se ha decidido convertir el hospital militar en un área covid.

Además de que muchos pacientes que han librado la parte crítica de la enfermedad son dados de alta con la recomendación de seguir utilizando oxígeno en sus hogares para mantener su vida a salvo.

Los familiares tiene que dejar sus tanques haciendo fila para esperar a que llegue el Gas, lo que puede tardar hasta una semana, “ahorita ya tengo todos los tanques formados esperando, para la siguiente carga pero eso será hasta dentro de una semana, porque los seis tanques que nos llegaron ya se acabaron.

El dependiente indicó que saben que el problema no es sólo e Chilpancingo, sino de todo el mundo, “Nosotros no estamos incrementando el precio, seguimos vendiendo igual, pero no tenemos como atender toda la demanda”.