Reporta SSA al menos ocho muertos por dengue en Guerrero

La Secretaría de Salud reportó 50 nuevos casos de dengue que se registraron en la última semana en el estado de Guerrero, esta cifra representa casi un 10 por ciento del total de casos de dengue que se han presentado en lo que va del año y contrasta abismalmente con la semana anterior en la que el registro indica sólo dos incidencias, y lamentablemente de los últimos casos 8 perdieron la vida, siendo los primeros registros de muertes por dengue en el año.

De acuerdo con los documentos que emite la Dirección Nacional de Epidemiología durante la semana 39 en el estado de Guerrero se cuantificaban 488 casos de Dengue, y en el reporte de la semana 490 esta cifra creció hasta 490, es decir que sólo hubo dos nuevos casos confirmados en el laboratorio, mientras que para la semana 41 la cifra avanzó hasta 539 casos y en esta última semana se activó con ocho el número de muertos que se venía reportando con cero. Estado Suma Guerrero 21 mil 206 contagios de Covid-19

Los casos reportados son los que se confirman mediante pruebas en el laboratorio estatal de salud, además se tiene un subregistro de cinco mil 347 casos sospechosos, es decir de personas que presentaron sintomatología, que fueron al médico y se les diagnosticó dengue sin que se enviara sus pruebas al laboratorio.

Además se tendría otra cantidad igual o mayor de personas que van a médicos particulares que no reportan los casos a la secretaría de salud o que se atienden con medicina tradicional y no cuentan en las estadísticas, incluso pacientes del sector salud que pro deficiencias administrativas no son ingresados al sistema.

A pesar del incremento sustancial que se ha tenido en los casos el estado de Guerrero bajó una posición en el listado de estados para pasar de la séptima a la octava posición ello debido a que el estado de Hidalgo registró 260 casos en sólo una semana pasando de 399 a 659 incidencias.

De los 539 casos de dengue que se tiene en Guerrero, 338 fueron considerados como graves, es decir que el paciente requirió hospitalización y lamentablemente también se reportaron 8 defunciones por este mal.