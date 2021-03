Renuncia Erick Catalán ex funcionario estatal a militancia en el PRI

El ex delegado de gobierno de Guerrero en Iguala, Erick Catalán Rendón, renunció a su militancia priista de más de 30 años y agradeció el apoyo que le dio el gobernador Héctor Astudillo Flores.

En conferencia de prensa, dijo que no hay vuelta atrás y que buscará una posición electoral en otro instituto político, al tiempo de acusar que en el tricolor no lo invitaron a la fiesta electoral. "Quiere decir que no le sirvo al PRI", dijo.

Dijo que nunca ha sido partidario de la simulación y la imposición y el tiempo que estuvo en el tricolor fue disciplinado y cuando le dieron la oportunidad la aceptó y dio resultados.

Catalán Rendón, dijo que tiene ofrecimientos de varios institutos políticos para abanderarlos en la elección del próximo seis de junio y dijo que en el PRI le faltaron el respeto a él y a la militancia que lo sigue que son 15 mil personas.

Acusó que en el PRI se alejó de la construcción de acuerdos y se dio paso al avasallamiento, sectarismo y dedazo. “Siguen sin entender el hartazgo ciudadano por estas prácticas”, mencionó.

Indicó que tiene ofrecimientos en el partido Verde y con Redes Sociales Progresistas e indicó que valorará con su equipo cuál será la mejor decisión para buscar ser candidato a algún cargo de representación popular.

Consultado respecto a si se descarta en ser candidato de Morena a la alcaldía, dijo que no se descarta ni se encarta.

Informó que el pasado cuatro de marzo presentó su renuncia al cargo que le confirió el gobernador Héctor Astudillo en noviembre del 2018, fecha en que lo designaron como nuevo delegado del Gobierno de Guerrero en la Región Norte.

Erick Catalán, fue delegado del trabajo en el gobierno federal que encabezó Enrique Peña Nieto y ex aspirante a la presencia municipal de Iguala.