Relizarán pelea de tigres en Zitlala para pedir buena temporada de lluvias

ZITLALA, GRO.- Con la participación de los capitales de los tres barrios tradicionales, el Presidente Municipal Rogelio Ramos Tecorral, acordó llevar a cabo el ritual del atzatzilistle de la pelea de tigres el próximo 5 de mayo, respetando la sana distancia y todos los protocolos de no contagio, ya que dicho evento será transmitido por las redes sociales para que todos se queden en casa.

Mediante un comunicado que se publicó en la página oficial del ayuntamiento de Zitlala, se detalla que el alcalde Rogelio Ramos Tecorral, al iniciar a presidir la reunión dio la bienvenida a todos los capitanes de los cuatro grupos de tigres, quien les expresó su preocupación de estar viviendo la fase III de la pandemia del coronavirus (COVID-19) y que en Zitlala se están cumpliendo con todas las indicaciones de las autoridades sanitarias de los gobiernos estatal y federal, pero como zitlalteco no estaba en el ánimo de quitar la manifestación cultural de los ancestros, aunque lo recomendable es no registrar movilidad de la gente para evitar algún contagio que hasta el momento Zitlala no registra y no está en las estadísticas nacionales. Estado Continúan aumentando casos de Covid-19 en Guerrero, registran 210

Los capitanes, dijeron que se tenía que buscar la forma de llevar a cabo el ritual, ya que es una tradición que se cumple año con año conforme a lo que dejaron los ancestros, manifestación cultural que ha trascendido en todo el país y a nivel internacional como parte de la petición de lluvias en la comunidad indígena nahua de esta región centro del estado.

Insistieron que los que participan en el ritual de la pelea de tigres, lo hacen con mucha fe y no quieren que se suspenda, aunque reconocieron que se vive una situación difícil de crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus.

Propusieron los capitanes que en la pelea quieren demostrar mucha educación, donde solo van a acudir a la pelea los tigres participantes y evitar que lleguen personas de los pueblos y municipios aledaños, con el compromiso de los transportistas de no dar servicio al público el 5 de mayo.

El Presidente Municipal Rogelio Ramos Tecorral, aceptó respetar la propuesta de que se lleve a cabo el ritual del atzatzilistle de la pelea de tigres, donde solo participarán dos grupos con sus respectivas bandas de música de viento.

Ramos Tecorral, se comprometió a dotar de cubrebocas y gel antibacterial a todos los participantes, para cumplir con los protocolos de salud de los gobiernos estatal y federal.

No se va a permitir el ingreso de gente de los pueblos y municipios aledaños; mientras que los habitantes de los tres barrios tradicionales se deben de quedar en casa, ya que todo se transmitirá a través de las redes sociales.

Dicha transmisión se hará a través de la página oficial del facebook del Honorable Ayuntamiento de Zitlala, para que tanto los paisanos e interesados lo puedan ver fuera del estado y del país.

Como esta vez, el ritual de petición de lluvias no va a tener público, no va a ver cercado y solo se pintará un círculo donde se llevará a cabo la pelea de los tigres.

Finalmente la autoridad municipal encabezado por el alcalde Rogelio Ramos Tecorral y los capitales de los barrios tradicionales, los invitan a ver el ritual de la petición de lluvias por las redes sociales, el próximo 5 de mayo.