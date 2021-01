Reiteran padres de los 43 veto a Felipe de la Cruz

Padres de familia de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, se sumaron a la postura de los estudiantes del plantel de declarar no grato al ex vocero de su movimiento Felipe de la Cruz y vetar completamente de su movimiento, a fin de que no pueda seguir "lucrando" con su lucha.

Emiliano Navarrete Victoriano, indicó que lamentablemente tarde se dieron cuenta de que Felipe de la Cruz se aprovechó de su movimiento y "consiguió muchas cosas para su beneficio siendo vocero, siempre estuvo muy cerca del gobierno y lucró con su posición en el movimiento".

Actualmente Felipe de la Cruz se encuentra compitiendo por obtener una candidatura a diputado por la vía plurinominal del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), por lo que en las actividades del pasado 26 de enero los estudiantes lo vetaron completamente de la posibilidad de participar en actos de la lucha por la presentación con vida de los 43.

El padre de familia explicó que con este veto y declararlo persona no grata están promoviendo que él no vuelva a utilizar la lucha por los 43, que no mencione en ninguno de sus discursos y que sus aspiraciones políticas las obtenga con una lucha personal como lo hacen los políticos, sin colgarse de un movimiento limpio y digno que sólo tiene el interés de localizar a los 43 jóvenes.

Destacó que el tema fue tratado hace un par de días en una asamblea de los padres y ahí se expuso que ninguno de los progenitores está de acuerdo con la postulación de Felipe y por ello el veto, además de que es una mentira que algunos de los padres hubiera sido consultado sobre esta decisión de incursionar en la política.

"La búsqueda de nuestros hijos es muy sagrada, no es tan agradable que alguien acompañe en una lucha y por medio de esas reuniones que tiene con el gobierno se aproveche, al menos debió darnos la cara y decirnos lo que pretendía, que no lo aprobaríamos, pero nos lo diría de frente".

Indicó que no hay ninguna posibilidad de que si no es candidato pueda regresar al movimiento, él ya se fue y si quiere luchar tendrá que hacerlo sólo.

Por otra parte, el padre de familia exigió a las autoridades que aclaren el tema de las filtraciones que se han dado del caso a medios de comunicación, "hasta el momento lo que sale en los periódicos no tiene sustento porque cualquier persona puede declarar e inventar cosas, pero tienen que tener un sustento científico y hasta el momento las filtraciones son sólo dichos y especulaciones que no han sido comprobadas.