Reiniciarán actividades turísticas, playas y polideportivos en Guerrero: Héctor Astudillo

El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, informó que, reforzaron los trabajos para lograr que el semáforo epidemiológico de la Secretaría de Salud Federal pase de color rojo a naranja a partir del primero de julio y puedan reaperturar de forma gradual y responsable, la actividad turística y abrir las playas.

Durante su participación en la conferencia diaria de actualización de casos de Covid-19, el mandatario estatal, anunció que, se reunió de forma virtual con empresarios turísticos de Zihuatanejo y Acapulco para ponerse de acuerdo en cómo será el regreso a las actividades con todos los protocolos preventivos para evitar contagios.

"Acabamos de terminar una reunión con hoteleros nos estamos preparando para que a partir del día primero de julio hagamos algunas acciones de reapertura ya la agenda se está preparando, son los hoteles, los restaurantes y polideportivos que vamos a abrirlos con muchos controles", expresó.

Adelantó que, su gobierno está buscando realizar una ampliación de la capacidad hospitalaria para brindar una mejor atención a los pacientes con Covid-19 y evitar más decesos, además se pondrán en marcha 16 puntos para hacer pruebas de laboratorio y detectar posibles nuevos casos.

"Vamos a tratar de ampliar nuestro número de camas de Covid para que no sea que por la saturación de los hospitales estemos todavía en el color rojo, seguimos en el semáforo rojo, pero vamos a salir con todos los guerrerenses del color rojo al naranja", detalló.

Astudillo Flores, dijo que las playas se abrirán a partir del primero de julio, pero no será para que todos lleguen con su hielera y se aglomeren, si no para tener un espacio donde caminar y convivir con actividades que no se han tenido en los últimos tres meses.

Pidió a la población hacer la parte que les corresponde, quedándose en casa estos días, y si tienen que salir a actividades esenciales, guarden la sana distancia y utilicen cubre bocas y caretas para protegerse del contagio, además de lavarse las manos de forma constante.