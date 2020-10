Reinician obras de encauzamiento del río Petatlán

En los últimos días reiniciaron los trabajos de encauzamiento y reparación de los bordos del río de Petatlán y la obra de contención que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) no alcanzó a terminar en el arroyo del Mesón; a casi dos meses de la tormenta tropical "Hernán", se hizo válida la suma asegurada de la obra y poco a poco se restablece.

Esta noticia fue celebrada por autoridades municipales, sin embargo, hicieron un llamado a la dependencia federal a que no se haga del mismo modo, sino que se realicen las adecuaciones pertinentes para que no vuelva a ocurrir una tragedia como el pasado me de agosto en el que más de 700 familias resultaron afectadas con el desbordamiento del río y el arroyo. Estado Habitantes de Ayutla protestan en el Congreso; piden obras

El Regidor de Recursos Naturales, Medio Ambiente y Turismo, el ingeniero José Juan Román Bustos, dijo que como al principio de la obra, se planea colocar tubos de desfogue enterrados pero señaló que eso no servirá de nada y que en caso de otra lluvia fuerte va a ocurrir lo mismo devastación, en su lugar, dijo que lo que deben construir es un canal a cielo abierto.

Antes de las afectaciones ocasionadas por la tormenta "Hernán" el gobierno municipal hizo las observaciones correspondientes para que la Conagua realizara modificaciones, se hicieron incluso por escrito y con sustento de estudios, pero la respuesta fue negativa, por parte de la Directora Local de esa dependencia en Guerrero, Norma Arroyo Domínguez, quienes afirmaron que el proyecto había sido elaborado por especialistas.

El edil dijo estar agradecido con el gobierno federal porque se lleva a cabo la obra en Petatlán, sin embargo, eso no significa que pueda hacerse sin un análisis profundo porque al final, la obra quedaría obsoleta y no cumpliría con la verdadera función que es proteger a los habitantes; finalmente, reiteró que el ayuntamiento esta en la mejor disposición de trabajar en equipo para que las cosas salgan bien.