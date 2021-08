Regreso a la escuela, sólo por consenso

Al señalar que a partir de este lunes inicia el proceso de inscripción para educación básica, el secretario Educación de Guerrero, Heriberto Huicochea Vázquez anunció que durante este periodo escolar 2021-2022, se van a retomar la modalidad de educación a distancia, principalmente en la estrategia de "Aprende en Casa" en radio y televisión.

Dio a conocer, que este lunes arrancará a través de plataforma Microsoft 365, que comprende los programas como Word, Excel, Powerpoint, la libreta digital para la aplicación de evaluaciones para los maestros. Local Con semáforo rojo, SUSPEG no regresará a clases presenciales

Añadió que esto permite a los docentes aplicar el proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia y también en modalidad híbrida, los cursos de capacitación y están en la página de la Secretaría de Educación para cualquier padre de familia, alumno y maestro, para que pueda participar en los cursos.

A su vez, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores dijo que si el niño o niña no es posible que vayan a la aula, porque no puede regresar debido a que no hay acuerdo entre los padres y los maestros, entonces continuará las clases “Aprende en Casa”.

“Porque ya dijimos que el regreso a las aulas es por consenso, no forzado...O sea, van a continuar las clases en la televisión, en los canales nacionales, igual que el año pasado o igual que el ejercicio, el tiempo escolar pasado”.

Recordó el gobernador del estado, que se tiene 17 municipios proyectados en donde se intenta regresar a clases, principalmente de la región de la Montaña y zona Norte.

Foto: Cortesía | Curtoscuro

“En las ciudades grandes, pues por supuesto, es en donde hay más contagio, como el caso de Chilpancingo, Acapulco, pues es un tema más complejo. Se va a empezar a trabajar para tener certeza en donde se puede intentar.

Los municipios donde se va a intentar son: Ahuacuotzingo, Apaxtla, Atenango del Río, Atlamagahalcingo del Monte. Atlixtac, Copanatoyac. Cualác, Cuetzala del Progreso, General Canuto Neri, Iliatenco, Malinaltepec, Metlatónoc, Pedro Ascencio Alquisiras, San Miguel Totolapan. Tetipac. Tlacoapa y Chalpatlahua

“Estos municipios están fundamentalmente en zonas notablemente más rurales, por eso lo de las ciudades grandes es más complejo”.