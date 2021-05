Reforzarán seguridad en Iguala, informa Héctor Astudillo

Integrantes de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en Guerrero, informaron que se acordó reforzar las acciones para mejorar la seguridad en el municipio de Iguala de la Independencia, perteneciente a la región Norte del estado, donde la Guardia Nacional tomó el control de la seguridad hace más de un mes.

Sin embargo, pese a las acciones de esta corporación, continúan registrándose homicidios dolosos en distintas zonas de este municipio.

La reunión de la mesa fue encabezada por el Gobernador Héctor Astudillo Flores, quien además informó que ayer miércoles, sostuvo una reunión de trabajo con el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez y mandos militares en la Ciudad de México.

Abundó que en el encuentro se abordaron temas como la seguridad en Iguala, donde se expusieron las acciones para mejorar las condiciones sociales de esa ciudad, considerada como la cuna de la bandera nacional.

Sobre los hechos de Acapulco, el Gobernador Astudillo Flores, expresó su solidaridad con quienes resultaron lesionados durante los hechos delictivos, ocurridos el pasado martes en la colonia La Laja de Acapulco y reiteró su llamado para que las fiscalías del Estado y de la República, aceleren las investigaciones.

"Lamento mucho ese acontecimiento, me parece que es muy delicado contra cualquier persona sea de algún partido político o no sea de algún partido político. Yo les pediría tanto al Fiscal del Estado y a la Fiscalía General de la República darle celeridad a este asunto y no dar margen a las conjeturas", expresó.

Respecto a estos hechos, el Fiscal General del Estado, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, detalló que se recabaron testimonios de las víctimas, quienes señalaron pertenecer a un grupo de animación de eventos políticos, que habían sido contratados para un evento proselitista y se encontraban en espera de su transporte en la vía pública, por lo que rechazaron que se tratara de un ataque directo en su contra, mientras que se realizan diversas diligencia en coordinación con la Fiscalía General de la República.