Red de servicios médicos atenderá a víctimas de la Guerra Sucia

La Secretaria de la Salud en Guerrero, Aidé Ibarez Castro presentó a integrantes de la Comisión de la Verdad y víctimas de la Guerra Sucia, la Red de servicios integrales para la atención a este sector, que en los años sesenta también se vio obligada a exiliarse como consecuencia de la persecución.

En Atoyac de Álvarez, la funcionaria de salud dijo que entiende el dolor de las víctimas, y por ello se creó la Red de servicios integrales para la Atención a Víctimas en el Estado, que brinda atención médica y atención a la salud mental.

“Porque necesitamos acompañamiento para todo lo que nos entristece, yo he tenido acompañamiento de psicoterapeutas, pero nunca me han podido quitar eso, pero me han ayudado a comprender que la vida sigue y que tenemos que seguir haciendo lo que debemos hacer, con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros sobrinos, con nuestros primos”, expresó.

Dijo que en esta área de salud mental participan psicólogos egresados de la Universidad Autónoma de Guerrero, quienes se capacitan para apoyar a la gente que ha sido víctima de la violencia.

Explicó que la Red tendrá un enlace con la Jurisdicción Sanitaria 05 para que cualquier necesidad en materia de salud sea resuelta.

Indicó que se le brindará a la población los medicamentos que necesiten, gracias al apoyo que este proyecto recibe del gobierno del estado.

Ibarez Castro afirmó que con esas acciones se garantiza la justicia en salud en Guerrero.

Por su parte, el representante del colectivo en Seguimiento a la Comisión de la Verdad (Comverdad), Nicomedes Fuentes García, expuso que la atención de los tres niveles de gobierno a las víctimas de la Guerra Sucia, -período de fines de los años sesenta a principios de los ochenta, marcado por la represión militar y política contra los movimientos sociales-, genera expectativas sobre soluciones posibles a las demandas planteadas durante años.