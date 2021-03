Rectifica HAF propuestas para magistrados y garantizar equidad de género

El gobernador Héctor Astudillo Flores retiró del Congreso del Estado la propuesta que había enviado para la designación de nuevos magistrados del poder judicial, y envió una nueva de la que se elegirán quienes ocupen los cinco espacios vacantes.

De acuerdo con el mandatario la acción se tomó para reconocer la igualdad de género y en la nueva terna integrar a mujeres destacadas en sus actividades dentro del poder judicial, también para reconocer la carrera judicial.

“Reconozco que fui omiso en el tratamiento de la política de igualdad de género y estoy plenamente consciente de que es un grave error cometerlo, pero es más grave no reconocerlo y aferrarse a que uno tiene la razón, aunque no la tenga, por esa razón he decidido retirar del congreso la propuesta que han causado la reacción de rechazo”.

Indicó que la nueva propuesta se apega a los ordenamientos legales establecidos en la constitución política del Estado y privilegian la promoción de la carrera judicial.

La nueva lista de propuesta a cargos de magistrado son las juezas Delfina López Ramírez e Indalecia Pacheco León, así como el secretario de acuerdos del Tribunal Superior de Justicia Juan Sánchez Lucas, Mariana Contreras Soto y al licenciado Benjamín Segura Gallegos quien actualmente es el secretario de asuntos parlamentaros del Congreso del Estado.

Pidió al Congreso del Estado permitirle hacer el retiro de su propuesta anterior y aceptar la nueva para que después de eso entren en el análisis de los perfiles y de considerarlo pertinente se aprueben los nombramientos.

“Celebro que las mujeres hayan levantado su voz, lo que nos ha permitido ser corregidos en favor de la igualdad de género”.