Recrimina Nestora Salgado falta de atención de Evelyn y Félix

La senadora de Morena Nestora Salgado García, al borde del llanto por ser cuestionada duramente por integrantes de una asociación civil quienes le señalaron la falta de avance en los descuentos de peaje en las autopistas, la falta de medicamentos para el cáncer en los hospitales y la falta de algún exhorto por la grave situación de violencia que se vive en Acapulco.

Al participar como invitada del Grupo ACA, la senadora que participó con grupos comunitarios, también anunció que regresará a la policía comunitaria después de ocupar el escaño en el Senado, aunque aclaró que lo hará si sus compañeros de la organización se lo piden, porque le interesa la seguridad.

Consideró que está trabajando diariamente aún y cuando se le han cerrado las puertas, de las secretarias y de los gobiernos estatales y municipales.

Lee también: En México hay muchos retos por vencer: José Narro

“He luchado tanto pero de verdad no me da pena, me da impotencia por lo que los demás lo hacen, porque teniendo los recursos, el poder les faltan ganas de hacerlo, de verdad esto no se trata de estar haciendo política o campaña todo el tiempo, se trata de resolver los problemas que tiene nuestro estado” mencionó con voz quebrada.

Salgado García destacó que ha recibido demandas que no le corresponde resolver y reclamó que no le han dado audiencias la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, presidentes municipales e integrantes del gabinete federal, porque no ha sido recibida.

Así también dijo que a ella le gustaría escuchar a la gobernadora decir “que ha resuelto en el estado, me gustaría que mi compañero Félix Salgado Macedonio, me firme una iniciativa de las que he hecho para Guerrero porque aún aunque somos del mismo estado lucho por eso, entonces yo estaré contenta cuando un senador de verdad nos esté dando el respaldo y que nos sentemos juntos y que nos hagan el reclamo juntos xq tenemos a misma responsabilidad y la misma obligación”.

La senadora dijo que se deben atender las causas de las inconformidades y escuchar al pueblo para evitar protestas y bloqueos “ya que es obligación de los servidores públicos y gobernantes escuchar y atender”.

Puntualizó dque ante los bloqueos, debe haber gente capacitada para atender las demandas de la población al pronunciarse contra la obstrucción a las vías. Sin embargo insistió en que se debe escuchar a la gente y ser atendida “por mínima que sea la queja”.

Enlistó algunas de las 167 iniciativas que promovió y fueron aprobadas, entre las que mencionó el retiro de la caseta de cobro de la Autopista en Iguala,