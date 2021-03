Reconoce Héctor Astudillo que en Guerrero hay zonas “delicadas” para candidatos

El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, reconoció que las zonas donde operan grupos de civiles armados, que se autodenominan policías comunitarios, serán “regiones delicadas” para los aspirantes a sucederlo de cara a las elecciones del próximo 6 de junio.

Entrevistado en Acapulco, luego de poner en marcha la modernización de la avenida Farallón del Obispo en Acapulco con una inversión superior a los 100 millones de pesos, el mandatario señaló que a unas horas del arranque del proceso lectivo, no tienen detectados focos rojos para los candidatos.

“Nosotros no tenemos en este momento ningún foco rojo, no hemos tenido ninguna circunstancia que haya ameritado nuestra intervención a través del Sistema de Seguridad Estatal, la mesa que integra la Federación con el Estado, eso no quiere decir que no estemos atentos, todos los días tenemos reunión y revisamos lo que sucede en el Estado, obviamente esto apenas va a empezar”, señaló.

Astudillo Flores, dijo que en la mañana escucharon al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador y a la secretaria de seguridad Rosa Icela Rodríguez, afirmar que ellos tendrán toda la disponibilidad para ayudar a todos los candidatos que puedan solicitar ayuda o apoyo en materia de seguridad e indicó “nosotros en esa misma disposición hemos estado antes y la estaremos nuevamente en este proceso”.

¿Gobernador de acuerdo a la radiografía de seguridad que tiene usted en el estado, hay algunas zonas que vayan a recomendar a los candidatos que no visiten?

-No quisiera yo ponerle un sello, diríamos son de territorio peligroso a alguna región, yo creo que todas regiones tienen sus particularidades, algunos municipios, los tenemos ubicados, no quisiera yo quien los estigmatice en estos momentos, lo único que te puedo decir es que tenemos información de las regiones delicadas no, especialmente en todas aquellas regiones en donde hay policías o grupos armados denominados policías comunitarias, que no son policías ni son comunitarios.

Dijo que no ha recibido solicitud de seguridad para candidatos e indicó que de llegar, las van a analizar y ayudarán con todo lo que tienen y hasta el límite de nuestras posibilidades.

Afirmó que le estarán cuidando que el proceso salga bien y se comprometió a aportar lo que le corresponde, en la medida de las posibilidades del estado en las circunstancias que demanden su intervención los aspirantes a cargos de representación popular.

Comentó que en torno a proceso electoral, han estado en comunicación con el IEPC sobre todo en el tema del presupuesto para hacer posible la elección y detalló que la comunicación ha sido institucional para que se pueda colaborar en lo que le corresponda y el proceso salga bien cuidado.

Mencionó que demandó a todos los funcionarios de su administración que quien tenga interés de participar en la elección, que renuncie y dijo que su gobierno no dará permisos temporales.

Adelantó que ya ha recibido varias renuncias y que en las próximas horas darán a conoces los nombres de funcionarios que se han separado del cargo para participar en los partidos políticos que ellos consideren.