Reconoce Héctor Astudillo a Evelyn Pineda como gobernadora electa

Luego de que el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero resolvió desechar la impugnación que interpuso la coalición PRI-PRD y ratificó el triunfo de Evelyn Salgado Pineda como gobernador de Guerrero, para el periodo que iniciará el 15 de octubre del presente año.

El gobernador Héctor Astudillo finalmente reconoció el resultado y lanzó en sus redes sociales una invitación para que se reúnan y puedan tener un primer acercamiento para trazar la ruta del proceso de entrega recepción. Estado Se reúne AMLO con Evelyn Salgado en zona Diamante de Acapulco

En sus redes sociales el gobernador escribió, “El Tribunal Electoral del Estado de Guerrero ha resuelto la impugnación presentada al proceso electoral a la gubernatura en favor de la Lic. Evelyn Cecia Salgado Pineda, por lo que le expreso mi reconocimiento como gobernadora electa y mi disposición para iniciar un primer acercamiento y trazar la ruta para el inicio del proceso de entrega recepción”.

Cebe señalar que hace algunas semanas el gobernador anunció que no se reuniría con Evelyn Salgado, posteriormente compuso su declaración y expresó que no lo haría mientras no se concluyera el proceso legal, que se sigue en el proceso electoral.

También anunció que no estará presente en la ceremonia formal de toma de protesta en la que se investirá a Evelyn Salgado como gobernadora únicamente estará en el evento de las 12 de la noche del día 14 en que se hará la transición oficial de poderes.