Reconoce gobierno "huachicoleo" de agua en sistema Omiltemi

El problema del desabasto de agua en Chilpancingo se ha agudizado debido al Huachicoleo que existe en las tuberías del sistema de Omiltemi en el que poblaciones, colonias e incluso particulares se han conectado sin tener autorización del gobierno municipal.

La alcaldesa de Chilpancingo Norma Otilia Hernández Martínez reconoció que existe el problema de Huachicoleo de agua en el sistema Omiltemi y reveló que mucha del agua que se capta en este sistema simplemente ya no llega a la capital.

La declaración la realizó durante el discurso que pronunció en el marco del evento del Día Mundial del Medio Ambiente en el que aseguró que su gobierno ha tenido una planeación estratégica para que no se siga destruyendo al ambiente porque los capitalinos se quejan de que no hay agua, de que el río Huacapa está sucio pero no hacen nada por ayudar, “nadie siembra un árbol, y por el contrario apenas hay una lluvia echan su basura a las barrancas para que el agua se la lleve pero esa basura más abajo genera taponamientos.

Dijo que por eso modificó administrativamente a lo que era la dirección de ecología para convertirla en secretaría y de esta manera dotarla de recursos y atribuciones legales para sancionar a quienes tiran basura y cortan árboles.

En el tema del agua reveló que han detectado el huachicoleo, sin embargo tampoco pueden coartar el derecho de las comunidades de conectarse a la tubería del agua en el sistema de Omiltemi.

El sistema de Omiltemi se nutre del agua que se acumula en los mantos freáticos situados en la sierra del municipio y debido a que el sitio se encuentra en una zona más alta que la capital el vital líquido llega a la ciudad sin necesidad de bombeo.

En la época de lluvias el sistema de Omiltemi abastece a Chilpancingo con alrededor de 200 litros de agua por segundo, mientras que en la temporada de estiaje la captación baja sustancialmente y ha llegado a estar en sólo 30 litros por segundo.

Norma Otilia señaló que en las comunidades de Chilpancingo se han tenido conflictos por el tema del agua y debido al cambio climático mundial podría haber Guerras por el control del preciado líquido.

En Chilpancingo se tiene en promedio una protesta al día por falta de agua y recientemente se tuvo un bloqueo de varios días a la carretera que comunica con la comunidad de Mojileca luego de que estos denunciaran no tener agua mientras que en un punto cercano se Huachicolea para llenar pipas.