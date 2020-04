Reconoce AMLO trabajo de Astudillo en materia de prevención por Covid-19 en Guerrero

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció el trabajo que realiza el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, para evitar más contagios de Covid - 19 en la entidad, y celebró el apoyo y disciplina de los ciudadanos que se están quedando en casa.

En un video difundido a través de su cuenta de twitter, López Obrador, reveló que, habló este sábado con Astudillo Flores, quien le informó que, las playas siguen cerradas a toda actividad recreativa y Acapulco prácticamente está vacío, sin turistas.

"Acabo de hablar con el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo y me informó que ayer y hoy prácticamente estuvo vacío Acapulco, la gente está en sus casas no hay en las playas, me habla que cerca del 100 por ciento, de personas que están en sus casas", señaló.

López Obrador, llamó a la población a resistir la emergencia sanitaria porque la prioridad al momento es salvar vidas y lograr que haya menos contagios, para ello el quedarse en casa y aplicar la sana distancia es fundamental para alcanzar el objetivo.

Consideró que, una vez que pase lo más fuerte sin duda México enfrentará un problema económico natural en estás crisis, por ello, anunció que seguirán distribuyendo los programas sociales para que los más pobres tengan recursos para enfrentar la emergencia en sus hogares.