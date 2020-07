Recomienda IMSS extremar precauciones a madres lactantes

Especialistas del Instituto Mexicano el Seguro Social en Acapulco recomendaron a madres de lactantes extremar precauciones para alimentar a sus hijos si ellas llegaran a presentar síntomas del nuevo coronavirus.

La enfermera en medicina familiar de la UMF número 9 de IMSS Liduvina Barreda Álvarez explicó que el seno materno es fundamental para el desarrollo de los recién nacidos, debido a que ayuda al desarrollo del sistema de defensas en formación.

Consideró que si la madre llega a presentar algunos síntomas propios del Covid-19 como tos, fiebre, dolor de cabeza, se tiene que poner especial atención en el lavado de manos Y el uso de cubrebocas.

Barreda Álvarez destacó que en el caso de que la madre sea diagnosticada con alguna enfermedad como el coronavirus, no debe suspender la alimentación materna misma que debe hacerse a través de la extracción manual de la leche y darla al menor con biberones, vaso o cualquier otro contenedor con la finalidad de que el menor continúe recibiendo los nutrientes.

"Se requiere higiene estricta con el cuidado del bebé, la mamá debe lavarse las manos cada vez que lo toque. Si ella no tiene síntomas no necesita usar el cubrebocas y puede seguir amamantándolo; se sugiere que la lactancia no se suspenda porque el beneficio para el bebé es bastante", dijo.

La enfermera reiteró que las visitas deben quedar restringidas y la madres tiene que ser la única que tenga contacto con el bebé. Insistió en la importancia de mantener limpio el hogar u toda superficie al momento de realizar el proceso de lactancia.