Reclusa en penal de la Unión clama apoyo de la gobernadora

Tras 10 meses recluida en el penal de la Unión en la región de Costa Grande, acusada de haber secuestrado a 20 militares en la población de Petaquillas, la señora Paula Calderón Herrera escribió una carta dirigida a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda a quien le pide no permitir que se sigan violando sus derechos humanos, asegura que está encarcelada injustamente y que la privan del derecho de estar con sus hijos.

Paula Calderón Herrera fungía como integrante de la fórmula de comisarios que fue electa en la comunidad de petaquillas, en este lugar se elige la planilla de tres comisarios que se rotan un año cada uno y justo una semana antes de que le tocara asumir la comisaría en el año 2022, se suscitó un problema con elementos del ejército a los que los pobladores señalaron de haber allanado viviendas y disparado sus armas.

El gobierno situó a la mujer como una de las dirigentes del movimiento que retuvo a los militares y por ello la acusó de secuestro, la detuvieron y encarcelaron en el penal de la Unión.

“Quiero que por favor me ayuden a que esta carta llegue a la gobernadora y que me pueda contestar como madre y mujer que es, no quiero una respuesta política llena de demagogia se lo pido encarecidamente gobernadora”, escribió la mujer.

“Dígame usted cuánto vale cada día el no poder levantar a tu hijo y llevarlo a la escuela, prepararle el desayuno y decirle que lo amas, esperarlo a la salida de la escuela y llevártelo al trabajo a que espere la hora de salida de mamá para irse a la casa juntos a comer y hacer tareas. Cuánto vale no poder verlo y escuchar su voz todos los días, que te cuente como le fue a la escuela y que te externe sus dudas y preocupaciones de niño”.

“Por favor gobernadora, se lo suplico, dígame cuánto vale el perderse la crianza, crecimiento y presencia de los hijos, contésteme por favor. Dios la bendiga y ojalá nunca la separen de sus hijos, bajo ningún motivo, circunstancia o injusticia, porque si no, va a sentir lo que es morirse lentamente en vida día a día”.

Indicó que lleva 10 meses en la cárcel pagando un delito que no cometió, “10 años tenía mi hijo más pequeño cuando me detuvieron y hoy mi hija mayor tiene que estar con él”.

La mujer que hoy se encuentra reclusa en el penal de la Unión al momento de su detención se desempeñaba como trabajadora del Congreso del Estado y tras su captura hubo manifestaciones pidiendo su libertad, con el paso de los meses se fueron olvidando.