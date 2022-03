Recibió la CDHEG 50 quejas de mujeres en lo que va del año

La delegada de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG), Fanny Ruth Lara Figueroa informó que en lo que va del año han recibido 50 quejas por parte de mujeres.

Detalló que van desde acoso laboral hasta el acoso sexual, “tenemos aproximadamente 50 quejas, todas van desde un mal trato, un mal servicio, una negativa de petición o tiene que ver también con algunas cuestiones laborales entre trabajadores y patrón”.

Dijo que las 50 quejas interpuestas son en contra de servidores públicos del municipio y del estado por parte de la ciudadanía y de trabajadores, “a nivel regional Acapulco, Coyuca y San Marcos”.

Lara Figueroa negó que haya alguna queja por parte de las comerciantes del Mercado Central en contra de elementos del Ejército Nacional.

Lee también: Irrumpen en la CDHEG para exigir la restitución de visitador despedido

“No hasta este momento no tenemos ninguna queja en absoluto sin embargo, si se acerca lo que vamos a hacer es asesorarlas, si fueron elementos del Ejército obviamente es competencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y serán canalizadas de manera puntual a esa comisión”.

Finalmente mencionó que tampoco hay quejas contra trata de personas porque es un delito de carácter penal y lo manejan las fiscalías no obstante, señaló que si han tenido contacto con algunas personas que quieren presentar su denuncia y “por temor a ser revictimizadas o no se les cree a lo que están declarando prefieren no hacerlo”, solo son el canal y el acompañamiento al ministerio público concluyó.