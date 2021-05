Rechaza Tribunal Electoral denuncias de la CNHJ de Morena

El Tribunal Electoral de Estado rechazó las respuestas que la Comisión de Honestidad y Justicia partidaria dio a cuatro expedientes que hace unos días le reencausó para su atención debido a que los resolutivos partidistas no exponen los motivos para desecharlos, simplemente dicen que no son procedentes pero no justifican legalmente el por qué.

En la sesión plenaria de este viernes el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero determinó reencauzar cinco demandas de Juicio Electoral Ciudadano, a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena para que resuelva conforme a derecho, para ello le estableció un plazo no mayor a 48 horas para hacerlo y otras 24 para notificar el resulta.

Las denuncias se mandaron al órgano interno de Morena porque los quejosos que se inconformaron por el registro de planillas a las candidaturas de alcaldes y diputados, no habían agotado esta instancia antes de acudir al Tribunal.

Los denuncias fueron promovidas por Silvia Alemán Mundo, Paula Sánchez Jiménez, Antonio Pérez Díaz, Mariana Félix García y Felipe Rojas García, en contra del registro de las planillas de presidencias y regidurías, que el Partido Morena registró ante el Consejo General del Instituto Electoral Local para la Elección Municipal de los Ayuntamientos de Chilpancingo de los Bravo y Ometepec.

En su momento el órgano de morena recibió los expedientes y les dio cauce y envió los días 23, 27 y 29 de abril, diversos acuerdos de improcedencia y desechamiento emitidos que simplemente estuvieron mal elaborados ya que en ninguno realizaron algún pronunciamiento de fondo integral, exhaustivo y congruente sobre los agravios de los actores, entonces por eso los expedientes se le regresaron pidiendo que los sustancien, emitan el razonamiento y vuelvan a notificarlos al TEE

“Se ordena a la Comisión Nacional de Elecciones y Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, dar contestación fundada y motivada de los agravios esgrimidos en los Juicios Electorales Ciudadanos interpuestos por los actores, para lo cual deberá notificarles por escrito y personalmente, en el que exponga las consideraciones que sustentan su determinación en un plazo de 48 horas”.

Asimismo, el Pleno del TEEGRO aprobó por unanimidad de votos declarar improcedente la demanda con número de expediente TEE/JEC/155/2021 interpuesta por Mariana Felipa García Mateos, en contra del registro de Gisela Ramírez Lorenzo, como candidata a primera regidora de la lista para el Ayuntamiento de San Marcos, Guerrero, por el partido Morena.